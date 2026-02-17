Рассказываем, почему коты сидят на ноутбуке в те моменты, когда вам нужно работать.

Вы когда-нибудь замечали, что как только вы собираетесь сесть за компьютер или ноутбук, ваш кот (или кошка) вдруг запрыгивает на стол и устраивается прямо на клавиатуре? Несмотря на все ваши старания, питомец сопротивляется и ни за что не хочет уступать выбранное им место. Такое поведение может быть очаровательным, но порой превращается в настоящую помеху. Оказывается, есть пять причин, почему кошки сидят на клавиатуре – и с этим можно справиться.

Что значит, когда кошка садится на ваш компьютер

Так почему кошки сидят на ноутбуке? Можно ли с этим что-то сделать? Ветеринары озвучили 5 возможных причин, по которым кошки любят сидеть на клавиатурах:

Ищут уют

Кошки любят тепло и комфорт, а клавиатура становится идеальным местом для отдыха. Хотя нам кажется, что свернуться калачиком на ней не так уж и удобно, кошки уверены в обратном. Кроме того, клавиатура всегда рядом с вами, поэтому животное может устроиться на ней, чтобы вздремнуть и одновременно привлечь ваше внимание.

Ревнуют

Во многих случаях ваш ноутбук и, соответственно, клавиатура занимают все внимание, когда вы работаете. Вашему питомцу это может не нравиться - и он стремится отвлечь вас от работы. Кошка может ревновать к экрану ноутбука и думать: "Посмотри на меня, человек! Я гораздо интереснее!"

Это выглядит очень мило и трогательно, но кошка точно знает, что на клавиатуре она точно привлечет ваше внимание - и будет ложиться на нее регулярно. Даже когда вы поднимаете животное и убираете с клавиатуры, вы все равно уделяете ей внимание. Поэтому важно предложить питомцу альтернативное удобное место и дать ощущение, что он сам его выбрал.

Потому что там удобно спать

Кошки обожают свернуться калачиком на коленях хозяев и немного подремать. Там им тепло, уютно и безопасно. Иногда вы часами держите ноутбук у себя на коленях, а он потом хранит ваш запах - для кошки это словно приглашение.

По мнению питомца, это идеальное место для сна: удобно, тепло и пахнет вами. Иногда кошка может сама тереться о клавиатуру, оставляя свой запах, чтобы напомнить - вы принадлежите ей, а не технике.

Хотят поиграть

Когда вы работаете, то сосредоточены на клавиатуре и экране перед вами. Вы тихие, серьезные и сильно концентрируетесь. То же самое делает ваша кошка, когда готовится к охоте.

Поэтому ваш питомец может следить за вашими движениями или изображениями и фигурами на экране в качестве развлечения - и прыгать на клавиатуру, чтобы "поиграть" вместе с вами.

Проявляют любопытство

Кошки - любопытные существа, и они учатся, наблюдая за тем, что вы делаете. Возможно, ваша кошка просто очень любопытна и хочет посмотреть, действительно ли вы заняты чем-то серьезным – и садится на клавиатуру. Она замечает, как ваши глаза следят за движущимися объектами на экране, и снова-таки - воспринимает это как игру.

Эксперты советуют несколько способов отучить кошку сидеть на клавиатуре:

создайте уютную зону отдыха - предложите кошке в качестве альтернативы кошачье дерево, гамак или мягкий лежак рядом с вами, если оно будет удобнее и теплее, чем клавиатура, кошка скорее выберет именно его;

используйте отвлекающие факторы - переключите внимание питомца на игрушки и лакомства, поиграйте с кошкой перед работой, чтобы она устала - велика вероятность, что она свернется калачиком рядом с вами, а не на клавиатуре;

игнорируйте кошку - не реагируйте, если кошка уселась на клавиатуру, когда она поймет, что таким поведением не привлекает ваше внимание, то сама найдет другое место для отдыха;

поощряйте хорошее поведение - дайте ей лакомство или погладьте, если кошка вместо клавиатуры выбирает подготовленный для нее лежак.

Используя эти советы, вы сможете отучить кошку сидеть на клавиатуре и сохранить комфортное рабочее пространство для себя и уютное место для питомца.

