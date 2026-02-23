Черный чай против зеленого: диетологи объяснили, какой напиток полезнее для здоровья

Многие люди любят пить кофе, чтобы утром зарядиться энергией благодаря большой дозе кофеина. Однако есть другой напиток для поднятия настроения во второй половине дня, а именно чай. Однако возникает вопрос, если выбирать между черным и зеленым чаем, то какой из них лучше. На этот вопрос ответили диетологи для Prevention.
Черный или зеленый чай: питательные вещества
По сути, чай - это ароматизированная вода, поэтому, как и вода, он не содержит калорий, сахара, жира или белка, если не добавлять в него молоко, сахар или мед.
Единственное, что содержат заваренные черный и зеленый чай, это кофеин. По информации клиники Майо, 250 мл чашка черного чая содержит 48 миллиграммов кофеина, а 250 мл чашка зеленого чая - 29 мг. Для сравнения, 250 мл кофе может содержать до 96 мг кофеина.
"Помимо содержания кофеина, черный и зеленый чай также отличаются способом изготовления. По данным UCLA Health, листья черного чая полностью окисляются, что позволяет им приобрести характерный вкус и цвет, тогда как листья зеленого чая после сбора нагревают, чтобы предотвратить окисление (оба вида чая изготавливаются из одного и того же растения). Это позволяет каждому виду чая содержать различные питательные вещества и полезные растительные соединения", - отметили в Prevention.
Польза черного чая
По словам диетолога-нутрициолога Дианы Хан, черный чай может способствовать здоровью сердца.
"Черный чай содержит полифенолы и антиоксиданты, которые поддерживают здоровье сердца и кишечника", - добавила зарегистрированный диетолог из V Nutrition Кэтлин Гарсия-Бенсон.
Черный чай также содержит флавоноиды, другой тип антиоксидантов, которые, как было доказано, поддерживают здоровое артериальное давление и когнитивные функции.
Потенциальные недостатки черного чая
Хан подчеркнула, что черный чай содержит больше всего кофеина среди всех видов этого напитка.
"Черный чай со временем может окрашивать зубы", - предупредила Гарсия-Бенсон.
В частности, исследование 2024 года, в котором рассматривались зеленый чай, черный чай и два вида кофе, показало, что именно черный чай вызывает наибольшее изменение цвета зубов среди этих четырех напитков.
Гарсия-Бенсон добавила, что черный чай также может снижать усвоение железа в организме, особенно железа из растительных продуктов.
Польза зеленого чая
Если черный чай имеет более сильный вкус, то зеленый может быть более предпочтительным. Поэтому этот легкий чай с травяным вкусом имеет свои собственные преимущества для здоровья.
"Зеленый чай может способствовать здоровому контролю веса и укреплению здоровья сердца и мозга", - отметила Хан.
В частности, исследования подтверждают ее слова. Ученые обнаружили, что чем больше зеленого чая вы пьете, тем ниже риск развития ишемической болезни сердца. А обзор в British Journal of Nutrition показал, что регулярное употребление зеленого чая может привести к похудению.
"При регулярном употреблении он может способствовать незначительному увеличению окисления жиров", - объяснила Гарсия-Бенсон.
Потенциальные недостатки зеленого чая
Зеленый чай имеет такие же потенциальные недостатки, как и черный, если говорить о содержании кофеина и способности препятствовать усвоению железа.
"Однако он содержит меньше кофеина и блокирует усвоение железа в меньшей степени, чем его полностью окисленный собрат", - добавили в Prevention.
Черный чай против зеленого чая: какой лучше для вас?
"Нет убедительных доказательств, которые бы однозначно определили победителя в вопросе, какой вид чая лучше для здорового старения. И черный, и зеленый чай богаты различными видами полифенолов (теафлавины в черном чае и EGCG в зеленом чае), которые способствуют созданию противовоспалительной среды, что является ключевым для достижения любой цели в области здоровья", - заверила Хан.
Гарсия-Бенсон согласилась, подчеркнув, что правильный выбор - это тот, который лучше всего подходит именно вам.
"Оба вида чая содержат антиоксиданты и обладают другими полезными свойствами, поэтому лучший выбор в конечном итоге зависит от личных предпочтений, переносимости кофеина и того, насколько легко каждый из них вписывается в ваш ежедневный режим", - подытожила она.
