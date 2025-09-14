Кофе может приносить пользу человеку, но и вызывать определенные проблемы со здоровьем.

Питье кофе является утренним ритуалом многих людей в мире, независимо от того, с какой целью употребляется этот напиток: чтобы получить заряд энергии или насладиться чашкой вкусного кофе. Влияет ли ежедневное употребление кофе на здоровье? Эксперты рассказали о преимуществах и побочных эффектах ежедневной дозы кофе, пишет Health.

Издание отмечает, что согласно данным Национальной ассоциации кофе, 66% взрослых американцев ежедневно выпивают около трех чашек кофе.

"До 400 мг кофеина в день - это оптимальное количество для получения пользы от кофе для здоровья. Это примерно количество, содержащееся в четырех чашках кофе. В зависимости от восприятия кофе организмом - это может быть слишком много - или именно то, что нужно - для повышения бдительности", - заявила диетолог Антея Леви.

Так как у кофе есть стимулирующие свойства, он может придать вашему организму заряд энергии, необходимый для интенсивной тренировки. Указывается, что одно из исследований, проведенное в 2021 году, показало, что употребление кофе или других напитков, содержащих кофеин, перед тренировкой может улучшить результаты аэробных и анаэробных упражнений за счет повышения выносливости мышц.

Другое исследование, которое проводилось уже в 2023 году с участием 100 здоровых взрослых, показало, что те, кто пил кофе, имели более высокий ежедневный показатель шагов по сравнению с теми, кто не пил кофе - примерно 10 646 шагов против 9665.

Хотя, как отмечается, другие факторы могли способствовать этому незначительному увеличению, но энергия, которую предоставляет кофе, может помочь мотивировать вас продолжать двигаться.

Кроме этого, многочисленные исследования, которые проводились в течение многих лет, показали, что умеренное потребление кофе связано со снижением риска сердечных заболеваний, включая сердечную недостаточность, ишемическую болезнь сердца, инсульт и аритмию (нерегулярное сердцебиение).

Издание добавляет, что ежедневное употребление кофе также связывают со снижением риска гипертонии (высокого кровяного давления) и инфаркта.

Более того, одна чашка кофе утром может помочь вам прожить дольше. Недавнее исследование свидетельствует о том, что употребление кофе утром было более тесно связано с меньшим риском смертности от всех причин, чем употребление кофе позже в течение дня, даже по сравнению с теми, кто не употребляет кофе.

Однако, есть и недостатки из-за употребления кофе, ведь напиток может нарушить режим сна.

"Кофеин блокирует аденозин, химическое вещество в мозге, которое накапливается в течение дня и вызывает чувство усталости. Это может затруднить засыпание, сократить общее время сна и уменьшить время глубокого сна", - объясняет доктор медицины Анжела Холидей-Белл.

Также доктор добавила, что кофе способен вызвать тревожность, нервозность или учащенное сердцебиение. Холлидей-Белл добавила, что некоторые исследования даже указывают на возможную связь между употреблением более одной чашки кофе в день и преждевременными сокращениями желудочков (учащенным сердцебиением нижних камер сердца) у некоторых людей.

В публикации отмечается, что также кофе способен слишком хорошо стимулировать работу кишечника, вызывая диарею, метеоризм и боль в желудке. У любителей этого напитка могут появиться пятна на зубах вплоть до разрушения эмали, а также неприятный запах изо рта.

Кофе - не только вкусный утренний напиток, он способен добавить энергии, поднять настроение, но одновременно и может вызвать тревожность или проблемы с пищеварением. Поэтому, следует проконсультироваться со своим врачом, можно ли вам ежедневно пить кофе.

