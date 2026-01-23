23 января принято чествовать матерей и молиться о здоровье.

23 день января интересен тем, что в мире говорят о женском здоровье. Верующие в праздник сегодня чествуют известного мученика, а украинцы вспоминают о нескольких важных событиях из нашей истории. Мы также напомним обычаи и запреты дня, которые существовали у наших далеких предков.

Какой сегодня праздник в Украине

В эту дату случилось несколько значимых для нашей страны событий. К примеру, в 1711 году был подписан договор дружбы между Запорожским войском и Крымским государством. В 2002 году Руслан Пономарев стал первым украинским чемпионом мира по шахматам, а в 2005 году прошла инаугурация президента Виктора Ющенко. Отдельный же официальный праздник 23 января отсутствует, так что это будет обыкновенная пятница.

Какой сегодня праздник в мире

На планете есть несколько поводов для празднования в эту дату. Хотя никакой праздник сегодня в Украине не наступает, однако на международном уровне проводится День знаний о материнском здоровье, к которому могут присоединиться и украинцы. Цель торжества - распространить информацию о проблемах и болезнях матерей, а также призвать общество быть более неравнодушным к таким женщинам.

Остальные всемирные праздники сегодня, достойные упоминания, это День письма от руки, День ирисового пудинга, День Баунти, День пирога.

Какой сегодня праздник церковный

Ранее по юлианскому календарю в православных храмах проводили службы в честь святителя Григория Нисского. По новому, то есть новоюлианскому календарю сегодня праздник священномученика Климента Анкирского. Ему молятся об излечении болезней и укреплении иммунитета.

Какой сегодня праздник народный

От наших предков нам достались такие приметы о сегодняшней погоде:

иней на деревьях лежит и не тает - к холодному лету;

падает мокрый снег - к дождливому и пасмурному марту;

северный ветер предвещает затяжную зиму с поздней весной.

Обычаи этого дня предписывают как можно больше работать в доме и хлеву, поскольку святой Климент наградит трудолюбивых людей. Особенно удачно пройдет уборка. Часто славяне в конце января ездили в города, чтобы закупиться дровами, мукой и другими припасами.

Также есть обычай на семейное благополучие: нужно приготовить пирог с мясной начинкой и раздать всем родственникам по кусочку.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит проводить сегодняшний день в грусти и печальных мыслях, иначе и год так пройдет, предупреждают приметы. Учитывая то, какой сегодня церковный праздник, под запретом также лень, безделье и откладывание на потом важных дел.

