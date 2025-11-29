Эксперты отмечают, что эти растения идеально подходят в ванную комнату.

Комнатные растения могут играть важную роль в улучшении самочувствия человека осенью и зимой. Также они способны значительно улучшить вид жилых помещений и ванных комнат, сообщает Express.

В статье говорится, что определенные растения могут существенно снизить уровень влажности в доме, что естественным образом предотвращает появление плесени во влажных местах.

Издание подчеркивает, что плесень может представлять серьезную опасность, поскольку распространенные грибки могут стать причиной возникновения проблем с дыханием, аллергии или даже астмы.

Видео дня

Поэтому, стоит выбирать те сорта растений, которые особенно эффективны для конкретных помещений и не требуют постоянного ухода. В то же время, эксперты советуют учитывать потребности растения в освещении, почве и поливе, особенно если выбираете сорта для ванной комнаты.

"Плесень в доме появляется из-за чрезмерной влажности. Особенно подвержены этому теплые комнаты, такие как ванные. Использование растений для борьбы с плесенью - это практичный и естественный способ контролировать влажность в вашем доме", - рассказали эксперты.

Объясняется, что эффективность растений в снижении влажности в помещении заключается в ее способности поглощать росу, туман и другую влагу через листья. Далее эта влага поступает к корням растения.

"Преимущество этого природного решения заключается в том, что вы заметите улучшения, а также сможете наслаждаться красотой растений", - отмечают эксперты.

В перечень вошли 4 комнатных растения:

1. Английский плющ.

Это растение способно устранить плесень из воздуха во влажных помещениях. Поэтому оно является отличным вариантом для компактных ванных комнат.

По словам экспертов, плющ лучше всего растет при ярком непрямом освещении и нуждается в регулярном поливе. При поливе следует тщательно смочить растение, а затем дать почве высохнуть примерно на 1,27 см перед следующим поливом.

Также эксперты предостерегают, что растение следует держать подальше от домашних животных, поскольку его листья для них ядовиты. Поэтому, плющ прекрасно смотрится в подвесном горшке или на шкафу.

2. Спатифиллум

Спатифиллум, или лилия мира, любит тень и хорошо растет в условиях высокой влажности. Поэтому, это растение является идеальным выбором для помещений, склонных к появлению плесени, например, для ванной комнаты.

Отмечается, что растение поглощает влагу из атмосферы через листья и не требует прямого солнечного света для роста. Поэтому оно может развиваться и под искусственным освещением.

Это растение подходит для тех, кто борется с аллергией или астмой. При этом, белые цветы являются токсичными для животных, поэтому цветок лучше ставить в место, которое является недосягаемым для домашних любимцев.

3 Сансевиерия или "тещин язык"

В публикации указывается, что змеевидное растение является крепким и приспособленным, что делает его одним из лучших для борьбы с конденсатом и чрезмерной влажностью.

Растение способно хорошо расти при ярком свете и теплых температурах. Кроме этого, оно требует минимального ухода, нуждаясь в поливе лишь раз в неделю или два. Именно поэтому это отличное растение для начинающих.

4. Пальма

Пальмы также считаются отличным выбором для контроля влажности и предотвращения появления плесени, поскольку обладают способностью поглощать влагу через листья.

Издание отмечает, что существует несколько сортов пальм, но лучше всего для борьбы с конденсатом подходят арековые пальмы, бамбуковые пальмы, леди-пальмы, карликовые финиковые пальмы и тростниковые пальмы.

Добавляется, что есть и другие растения, которые хорошо растут во влажных условиях, в частности, орхидеи, бостонские папоротники и хлорофитумы.

Советы по выращиванию комнатных растений

Ранее УНИАН сообщал, что садовод Эндрю Банинг рассказал, как можно простыми способами размножить рождественник. В частности, он посоветовал, в какое время года лучше это сделать и предоставил пошаговую инструкцию. Также садовод отметил, что после размножения растению следует уделять особый уход.

Также мы писали, что писатель Джо Бейгли назвал четыре растения, которые должны быть в каждом доме, если человек желает не только наслаждаться красотой, но и улучшить собственное здоровье. Некоторые растения из этого перечня улучшают сон, очищают воздух и уменьшают напряжение.

Вас также могут заинтересовать новости: