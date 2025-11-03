Правильный уход поможет вашей сансевиерии сохранить здоровье и встретить весну с новыми силами.

Зимой даже комнатные растения переходят в период покоя. Сансевиерия (её ещё называют "тёщин язык" или "змеевик") в это время тоже замедляет рост, накапливает силы и требует особого ухода.

Как пишет The Spruce, в холодный сезон растение поглощает меньше влаги, поэтому избыточный полив может привести к загниванию корней. Поливайте только тогда, когда земля в горшке полностью просохнет — обычно это не чаще одного раза в месяц.

Сансевиерия плохо переносит холод ниже +10 °C. Если горшок стоит у окна, откуда дует, или на балконе, лучше переставить его в более тёплое место. Но не ставьте растение рядом с батареей или обогревателем — сухой горячий воздух повредит листья.

Видео дня

Помните, что зимой воздух в помещении становится особенно сухим. Увлажнитель поможет поддерживать комфортный уровень влажности не только для людей, но и для растений. Можно также поставить горшок ближе к ванной комнате, если там достаточно света.

Как пишет издание, в зимний период сансевиерия отдыхает, поэтому подкармливать и подрезать её не нужно. Удобрения в это время не усваиваются и могут обжечь корни, а обрезку лучше отложить до весны, когда начинается активный рост.

Хотя сансевиерия переносит полутень, зимой ей нужно не менее 8 часов рассеянного света в день. Переставьте горшок ближе к окну, но избегайте прямых солнечных лучей дольше 1–2 часов.

Если сансевиерия зацвела зимой, проверьте, не тесен ли горшок, и слегка увеличьте полив. Весной пересадите цветок в свежий субстрат.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что можно подпитывать кофейной гущей.

Вас также могут заинтересовать новости: