Как избавиться от неприятного запаха из стиральной машины: эксперты объяснили, что делать

Иногда, открывая стиральную машину, вы можете почувствовать затхлый запах. Причиной этого может быть резиновая прокладка машины, пишет martha stewart.

"Эта резиновая деталь помогает герметизировать машину и предотвращает утечку воды во время цикла стирки. Но она также может первой подвергаться воздействию накопления моющих средств, плесени и избыточной влаги, поэтому регулярная чистка чрезвычайно важна для продления срока эксплуатации вашей техники", - объяснили в издании.

Поэтому два эксперта по бытовой технике поделились своими советами и секретами, как сделать эту часть вашей машины блестящей.

Почему нужно чистить резиновое уплотнение стиральной машины

Регулярная чистка этого уплотнения является ключевым фактором для ее надлежащего обслуживания, говорит менеджер по маркетингу продукции для ухода за бельем в компании BSH North America Эмили Диксон.

Помимо предотвращения появления плесени и грибка, чистка также уменьшит неприятные запахи и предотвратит трещины и разрушение этой резиновой прокладки.

В то же время специалист по бытовой технике Брайан Шонфилд подчеркнул, что проблемы с уплотнителями особенно актуальны для стиральных машин с фронтальной загрузкой.

"Резиновая прокладка образует водонепроницаемое уплотнение вокруг дверцы стиральной машины, что делает ее местом, где часто скапливаются остатки, влага и плесень. Неухоженная прокладка будет издавать неприятный запах, когда станет влажной, и будет представлять потенциальную угрозу гигиене, поскольку споры плесени могут накапливаться и переноситься на вашу одежду", - предупредил эксперт.

По его словам, также "такое накопление может со временем привести к проблемам с уплотнением и сливом".

Как очистить резиновую прокладку стиральной машины?

Шаунфилд отметил, что процесс очистки стиральных машин с фронтальной и вертикальной загрузкой схож. Главное отличие заключается в том, что в стиральных машинах с фронтальной загрузкой стоит сосредоточиться на прокладке дверцы, а в стиральных машинах с вертикальной загрузкой - на прокладке, расположенной возле крышки.

Для этого вам понадобятся следующие материалы:

салфетка для чистки;

мягкий дезинфицирующий раствор или дистиллированный белый уксус;

теплая вода;

зубная щетка;

полотенце.

Инструкции

Сначала нанесите теплую воду и мягкий дезинфицирующий раствор на салфетку для чистки. Эксперт советует использовать дистиллированный белый уксус. Тщательно протрите резиновое уплотнение увлажненной салфеткой.

"Смочите зубную щетку дезинфицирующим раствором и водой. Используйте ее, чтобы добраться до труднодоступных мест, до которых нельзя добраться самой тряпкой. Полностью высушите уплотнитель полотенцем, удалив весь раствор и влагу. Когда вы не используете стиральную машину, оставьте дверцу немного приоткрытой, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и предотвратить появление плесени и грибка", - рекомендуют в martha stewart.

Другие советы экспертов

