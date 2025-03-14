Если вам по каким-либо причинам нельзя обычный хлеб, его легко заменить.

Многие люди считают хлеб вредным продуктом. И хоть не обязательно это так, все же у кого-то может быть аллергия, чувствительность к его компонентам или другие факторы, которые заставляют искать альтернативы.

Вы найдете множество альтернатив — можно готовить хлеб дома, переходить на безглютеновые варианты или использовать цельные продукты, например овощи, в качестве основы для тостов и закусок. Есть минимум 12 заменителей хлеба, пишет зарегистрированный диетолог Барби Червони в материале для Very Well Health.

Кукурузные тортильи

Кукурузные тортильи отличаются от лепешек или пшеничных тортиль, поскольку они сделаны из кукурузы, которая является безглютеновым продуктом, подходящим для людей с целиакией или непереносимостью глютена. Если не уверены, просто ищите маркировку "без глютена" на упаковке.

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Тосты из батата

Запекайте ломтики батата в духовке или фритюрнице до хрустящего состояния.

Батат богат, согласно исследованиям, клетчаткой, витамином А, каротиноидами и другими питательными веществами. Кроме того, он не содержит глютена.

Листья салата

Листья салата не заменяют хлеб ни по вкусу, ни по питательному составу. Однако ими можно заменить хлеб для приготовления обертываний с нежирными белковыми продуктами, например курицей, рыбой или бобовой пастой.

Салат также содержит мало углеводов и богат водой.

Корж из цветной капусты

Цветная капуста — низкокалорийный некрахмалистый овощ, богатый витамином C, кальцием, железом, фосфором, калием, цинком, медью, марганцем и витаминами группы B.

Она также содержит фитонутриенты, которые могут снизить риск хронических заболеваний. Тертая цветная капуста, к примеру, часто используется как безглютеновая основа для пиццы. Однако некоторые готовые коржи могут содержать другие виды муки, поэтому проверяйте состав.

"Облачный" хлеб

Этот вариант подходит тем, кто придерживается низкоуглеводной или кето-диеты, например, при лечении эпилепсии. Он готовится из яиц, сливочного сыра и так называемого винного камня. Хлеб получил свое название из-за легкой, воздушной текстуры.

Учтите, что облачный хлеб содержит много насыщенных жиров, а их избыток связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Рисовая бумага

Хотя по текстуре рисовая бумага не похожа на обычный хлеб, она является безглютеновой альтернативой. В нее можно заворачивать овощи, водоросли, авокадо и нежирный белок (например, консервированную рыбу — сардины, лосось, тунец).

Водоросли

Традиционно используемые в суши, водоросли богаты йодом, магнием, кальцием и железом. Они имеют приятный вкус и хрустящую текстуру.

Если вы едите водоросли регулярно (раз в неделю и чаще), рекомендуется чередовать их виды (бурые, зеленые, красные), чтобы снизить риск избытка йода и тяжелых металлов.

Миндальная мука

Миндальная мука — это богатый клетчаткой, низкоуглеводный и безглютеновый продукт, который придает выпечке ореховый вкус и плотную текстуру. Из-за чего ее часто смешивают с более мягкими видами муки.

Миндаль содержит ненасыщенные жиры, растительный белок, витамин E, железо, кальций, марганец и магний.

Хлебцы из бурого риса

Хрустящие и универсальные, хлебцы из бурого риса можно использовать как основу для открытых "бутербродов". Бурый и белый рис не содержат глютена, но бурый рис, согласно исследованиям, богаче белком и клетчаткой.

Запеченные ломтики баклажана

Запеченные ломтики баклажана могут заменить тосты для приготовления брускетты или закусок. Баклажаны богаты антоцианами (мощными антиоксидантами, которые и придают им фиолетовый цвет), клетчаткой и не содержат жира.

Хлеб из пророщенных зерен

Этот хлеб готовят без муки: пророщенные злаки и бобовые заливают водой, разминают, формируют тесто и выпекают. Он может быть безглютеновым, но не всегда. Он содержит много белка, клетчатки, а также цинк, железо, фосфор и магний.

Из пророщенных зерен делают не только хлеб, но и маффины, вафли, булочки, лаваши и хлопья.

Беззерновые лепешки

Альтернативы пшеничным лепешкам включают варианты из нута, муки маниоки (обе безглютеновые), яичных белков и других ингредиентов. Проверяйте состав и пищевую ценность, чтобы они соответствовали вашим целям. Используйте их для приготовления тако, кесадильи, роллов и закусок.

Ранее УНИАН сообщал, что произойдет, если отказаться от сахара даже ненадолго.

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