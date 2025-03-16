Журналистка описала, как менялись ее ощущения и состояние на протяжении четырех недель.

Как изменится здоровье, если на месяц отказаться от сахара, захотела выяснить журналистка Лиз Хоггард. Свои наблюдения и выводы она изложила в публикации на страницах The Telegraph.

Автор рассказала, что она с детства ела много сладкого, а в ее семье был диабет второго типа. Поэтому когда получила редакционное задание отказаться на месяц от сладкого и описать свои ощущения, согласилась на него.

Она сообщила, что в рационе остались натуральные сахара, такие как молочный (лактоза) и фрукты (фруктоза), но искусственные подсластители и мед пришлось исключить.

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Хоггард описала, как её ощущения менялись с каждой неделей. Так, в первую неделю, пишет она, пришло осознание, что сахар есть везде. Ее очень тянуло на сладкое, и приятные вкусовые ощущения она пыталась компенсировать свежими фруктами, безглютеновыми овсяными хлопьями, макаронами, приправами (свежий имбирь, чили, куркума).

От хлеба она не отказалась, но выбрала цельнозерновой, в котором всего 0,7 г сахара на ломтик, тогда как в обычном магазинном - 4 г.

"Но я начинаю бояться каждого приема пищи. Несколько раз ложусь спать с мыслью: мне больше ничего не приносит радости!" - пишет автор и добавляет, что, по мнению специалистов, это нормально.

"Со временем вы станете более чувствительными ко вкусу и поймете, что магазинные сладости - это просто сладкий сироп без настоящего вкуса", - цитирует она натуропатку и диетолога Риан Стивенсон.

На вторую неделю Хоггард надела на руку устройство, которое постоянно измеряло уровень глюкозы в крови, и обнаружила, что такие "полезные" продукты, как овсяные крекеры или яичная лапша с терияки, могут поднимать уровень глюкозы до 11 ммоль/л.

На третью неделю, пишет она, глюкометр четко показывал, как скачки уровня сахара вредят организму: сахар подпрыгивал и от бананов, и от инжира. Прислушавшись к совету диетолога Софи Бертран добавлять белки и жиры, чтобы избежать резких скачков, она добавила в овсянку льняное семя - и обнаружила, что уровень сахара был стабилен.

"Я перехожу на завтраки с низким содержанием углеводов, например, омлет с грибами, и больше не испытываю резких перепадов энергии. Я даже готовлю домашнее печенье без сахара (бананы, овсянка, льняное семя, арахисовая паста, корица, сода). На вид оно, мягко говоря, не очень, но помогает справиться с желанием сладкого", - пишет автор.

На четвертую неделю отказа от сахара она заметила, что испытывает абсолютное равнодушие к ранее любимому батончику Bounty. Также, говорит, после того как отказалась от вина, заметила, что сон стал крепче.

"Алкоголь является печеночным токсином, и он нарушает регуляцию уровня сахара в крови в организме", - процитировала журналистка диетолога Зию Стратос.

После четырех недель жизни без сахара журналистка заметила, что и гордится собой, и волнуется, чтобы не сорваться.

"На день рождения подруги позволяю себе бокал шампанского и кусочек торта - и никаких резких скачков глюкозы. Я осознаю, что главное - это контроль. Мне больше не хочется сахара во всем подряд, а вот любимые лакомства я могу позволить себе сознательно", - рассказала Хоггард.

Через месяц без сахара, пишет она, уровень глюкозы в крови нормализовался.

"Я ем больше, чем раньше, потому что добавляю в блюда белки и жиры, но не набираю вес. А еще мне кажется, что несоленые кешью теперь на вкус - как дорогой шоколад", - отметила Хоггард.

Ранее УНИАН рассказывал, что есть на завтрак для улучшения уровня сахара в крови. Директор программы по диабету в Mount Sinai Health System Мария Фрага объяснила, что регулярный завтрак может "сократить резкие подъемы и падения уровня сахара в крови, улучшить чувствительность к инсулину, предотвратить чрезмерный голод и переедание в дальнейшем, а также стабилизировать энергию и обмен веществ, поддерживающий баланс сахара в крови".

Она посоветовала "стремиться потреблять примерно 8-10 граммов клетчатки на завтрак, чтобы чувствовать себя сытым и поддерживать стабильный уровень сахара в крови".

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