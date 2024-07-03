Корицу получают из коры различных видов коричных деревьев. Она используется в качестве пряности и лекарственного средства на протяжении тысяч лет, а еще это ароматный и универсальный ингредиент для различных блюд.
Издание very well health пишет, что корица может снизить уровень сахара и холестерина в крови, а также уменьшить воспаления, но употребление больших доз этой пряности может иметь неблагоприятные последствия для здоровья.
Что дает корица для организма
Корица содержит соединение под названием циннамальдегид, которое придает аромат и частично отвечает за различные полезные свойства и противовоспалительные эффекты.
Кора корицы содержит и другие биологически активные соединения, такие как катехины и процианидины, которые относятся к подгруппе флавоноидов и могут оказывать антиоксидантное и противовоспалительное действие.
Помогает контролировать уровень сахара в крови
В ходе исследования участники с преддиабетом принимали три ежедневные дозы корицы по 500 миллиграммов (мг) (одна треть чайной ложки) в течение 12 недель. Исследователи обнаружили, что за этот период улучшился уровень быстрой глюкозы в плазме крови и толерантность к глюкозе у людей с преддиабетом.
Может оказывать кардиопротекторное действие
Некоторые исследования показывают, что соединения, содержащиеся в корице, могут защищать сердце. Исследователи изучали влияние перорального приема корицы на людей с метаболическим синдромом.
У участников, принимавших добавку корицы, по сравнению с плацебо значительно снизился вес, жировая ткань живота, общий холестерин, триглицериды, холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), а также артериальное давление.
Другие потенциальные преимущества корицы
Исследования в лабораториях показали, что корица обладает антибактериальными свойствами и может помочь уменьшить количество некоторых видов бактерий, которые могут вызывать заболевания и портить продукты питания и косметику.
Эксперты считают, что корица может оказывать нейропротекторное действие. Исследования, проведенные в пробирках и на животных, показали, что свойства экстрактов корицы могут потенциально подавлять и предотвращать основные факторы, способствующие развитию болезни Альцгеймера.
Сколько корицы в день можно есть
Корица обычно используется в небольших количествах. Хотя она богата некоторыми микроэлементами, такими как кальций, магний, фосфор и калий, они не внесут существенного вклада в вашу ежедневную норму питательных веществ.
Одна чайная ложка корицы, равная 2,6 г, содержит питательные вещества:
- Калории: 6
- Грамм жира: 0
- Углеводы: 2 г
- клетчатка: 1 г
- Натрий: 0,26 мг
- Сахар: 0 г
- Белок: 0,1
- Кальций: 26,1 мг
- Железо: 0,21 мг
- Магний: 1,56 мг
- Фосфор: 1,66 мг
- Калий: 11,2 мг
- Витамин А: 0,39 мкг
Кому нельзя корицу
Корица кассии содержит химическое вещество кумарин, которое может нанести вред печени. Длительное употребление корицы кассии может вызвать проблемы, особенно у людей с повышенной чувствительностью, например, у тех, кто страдает заболеваниями печени.
Корица также может взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами, например, статинами, которые снижающими уровень холестерина, и пероральными препаратами, используемыми для лечения диабета. Если вы беременны или кормите грудью, употребление среднего количества корицы обычно допустимо, но о безопасности корицы в больших дозах мало что известно.
Аллергия на пряность встречается редко, но если вы подозреваете, что у вас аллергия на корицу, то избегайте всех продуктов, содержащих ее.
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