Корица всем известна, как популярная среди кондитеров специя, но она может оказывать и терапевтическое свойства.

Корицу получают из коры различных видов коричных деревьев. Она используется в качестве пряности и лекарственного средства на протяжении тысяч лет, а еще это ароматный и универсальный ингредиент для различных блюд.

Издание very well health пишет, что корица может снизить уровень сахара и холестерина в крови, а также уменьшить воспаления, но употребление больших доз этой пряности может иметь неблагоприятные последствия для здоровья.

Что дает корица для организма

Корица содержит соединение под названием циннамальдегид, которое придает аромат и частично отвечает за различные полезные свойства и противовоспалительные эффекты.

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Кора корицы содержит и другие биологически активные соединения, такие как катехины и процианидины, которые относятся к подгруппе флавоноидов и могут оказывать антиоксидантное и противовоспалительное действие.

Помогает контролировать уровень сахара в крови

В ходе исследования участники с преддиабетом принимали три ежедневные дозы корицы по 500 миллиграммов (мг) (одна треть чайной ложки) в течение 12 недель. Исследователи обнаружили, что за этот период улучшился уровень быстрой глюкозы в плазме крови и толерантность к глюкозе у людей с преддиабетом.

Может оказывать кардиопротекторное действие

Некоторые исследования показывают, что соединения, содержащиеся в корице, могут защищать сердце. Исследователи изучали влияние перорального приема корицы на людей с метаболическим синдромом.

У участников, принимавших добавку корицы, по сравнению с плацебо значительно снизился вес, жировая ткань живота, общий холестерин, триглицериды, холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), а также артериальное давление.

Другие потенциальные преимущества корицы

Исследования в лабораториях показали, что корица обладает антибактериальными свойствами и может помочь уменьшить количество некоторых видов бактерий, которые могут вызывать заболевания и портить продукты питания и косметику.

Эксперты считают, что корица может оказывать нейропротекторное действие. Исследования, проведенные в пробирках и на животных, показали, что свойства экстрактов корицы могут потенциально подавлять и предотвращать основные факторы, способствующие развитию болезни Альцгеймера.

Сколько корицы в день можно есть

Корица обычно используется в небольших количествах. Хотя она богата некоторыми микроэлементами, такими как кальций, магний, фосфор и калий, они не внесут существенного вклада в вашу ежедневную норму питательных веществ.

Одна чайная ложка корицы, равная 2,6 г, содержит питательные вещества:

Калории: 6

Грамм жира: 0

Углеводы: 2 г

клетчатка: 1 г

Натрий: 0,26 мг

Сахар: 0 г

Белок: 0,1

Кальций: 26,1 мг

Железо: 0,21 мг

Магний: 1,56 мг

Фосфор: 1,66 мг

Калий: 11,2 мг

Витамин А: 0,39 мкг

Кому нельзя корицу

Корица кассии содержит химическое вещество кумарин, которое может нанести вред печени. Длительное употребление корицы кассии может вызвать проблемы, особенно у людей с повышенной чувствительностью, например, у тех, кто страдает заболеваниями печени.

Корица также может взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами, например, статинами, которые снижающими уровень холестерина, и пероральными препаратами, используемыми для лечения диабета. Если вы беременны или кормите грудью, употребление среднего количества корицы обычно допустимо, но о безопасности корицы в больших дозах мало что известно.

Аллергия на пряность встречается редко, но если вы подозреваете, что у вас аллергия на корицу, то избегайте всех продуктов, содержащих ее.

Ранее УНИАН писал, что названы 15 специй, которые помогут похудеть.

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