Окружающие все поймут, даже если у вас безупречный стиль и ухоженная кожа лица.

Многие женщины стремятся продлить свою молодость - они обращаются к косметологам, активно худеют и занимаются спортом, меняют стиль одежды. Одним это дается легче, другим сложнее, но и первые, и вторые могут быть близки к провалу - есть то, что выдает возраст женщины безошибочно.

Что выдает настоящий возраст женщины - признаки

Безусловно, косметологи и модные тренды социальных сетей наперебой твердят о том, что шея выдает возраст, морщины, состояние кожи лица и тела, волос, в общем, практически все. Организм увядает, и это естественный биологический процесс, но некоторые вещи совершенно не связаны с внешностью. Часто именно они становятся причиной разоблачения тех, кто скрывает возраст.

Подпевание песням 2000-х

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Если вы где-то случайно услышите песню, которая была популярной в вашей молодости, готовы поспорить - если не споете вслух, то будете шевелить губами или кивать головой в такт. Для вас то, что звучит из колонок - воспоминания о беззаботных годах, яркие ассоциации и настроение, а для более молодых людей - просто "какое-то старье". Грустно, но факт - узнавание песен, которым больше 20 лет, намекает на возраст слушателя.

"Доллар по 5"

Нацбанк Украины в 2000-м году установил фиксированный курс валюты, и один доллар был равен пяти гривням. Такое положение дел длилось до 2008 года, а затем наступил финансовый кризис, и доллар подорожал до восьми гривень. Если вы хорошо помните, как это было, какие были цены и зарплаты, а также можете подтвердить "скачки" валюты, значит, вам точно больше сорока лет.

Рефлекторно поднимать трубку

Людей, заставших стационарные телефоны в квартирах, и помнящих времена, когда смартфонов вообще не существовало, легко выделить из толпы. Как минимум, они, в отличие от современных детей, знают, что означает значок трубки на клавишах старых кнопочных мобильников. И это то, что выдает возраст, впрочем, не только женщин, но и мужчин - если вас попросить жестом показать, как ответить на звонок, то вы можете, не задумываясь, начать поднимать воображаемую трубку.

Ностальгировать о видеопрокате

В 2000-е годы такая роскошь как видеомагнитофон была доступна далеко не каждому. Даже если такая техника была, то кассеты стоили дорого, поэтому люди ходили в специальные магазины, где можно было взять нужный фильм на прокат. Стоило это по-разному в разные годы, но суть одна - платишь деньги, берешь кассету, смотришь и в условленный срок возвращаешь назад. Естественно, ни о каком интернете или просмотре фильмов в сети речи не шло.

Понимать взаимосвязь между карандашом и кассетой

Люди, чья молодость пришлась на 80-е и 90-е годы, знают, что достать аудиокассету любимого исполнителя было нелегкой задачей. Именно поэтому, когда ценный экземпляр попадал в руки, его старались беречь, и часто собирались целой компанией послушать музыку. Но без казусов не обходилось - кассетник мог "зажевать" пленку, тогда торчащую ленку приходилось доставать вручную.

Также нередки были случаи, когда кнопки перемотки "вперед-назад" на аудиопроигрывателе вообще отсутствовали, или же кассету можно было перемотать только в одну сторону. Именно для таких ситуаций и была придумана схема с карандашом или шариковой ручкой, но молодое поколение об этом сейчас не знает.

Знать, что такое "ИК-порт"

Двадцать-двадцать пять лет назад мобильный телефон выглядел совершенно не так, как сейчас. Это теперь у всех хрупкие смартфоны и искусственным интеллектом, а тогда в лучшем случае - кнопочная Нокиа, от падения которой скорее разобьется плитка на полу, чем экран мобильника. Хотя, стоит заметить, что и в 2000-х телефоны между собой отличались - были модели подешевле и подороже, цветные и черно-белые. В более дорогостоящих гаджетах был встроен ИК-порт, такой себе предшественник технологии Bluetooth. Через него получалось пересылать рингтоны с одного устройства на другое, если положить их рядом друг с другом и подождать несколько минут.

Помнить свой UIN в ICQ

Если вы прочитали фразу выше и вообще ничего не поняли, поздравляем, вам, скорее всего, меньше 35-40 лет. Дело в том, что в конце девяностых-начале двухтысячных какой-никакой интернет у людей уже был, а вместе с ним начали появляться разные платформы для общения. Тогда молодые люди сидели на форумах и в разных чатах, самым популярным была "аська", а точнее, бесплатный для пользователей израильский проект ICQ. Для регистрации использовался уникальный идентификационный номер - UIN - и многие "юзеры" помнили его наизусть.

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