Специалист дала несколько советов, как поддерживать цветение домашнего растения в течение длительного периода времени.

Орхидеи - замечательные комнатные растения, доступные в ярких цветах, таких как фуксия, белый и фиолетовый. Если вы планируете подарить орхидею в этот праздничный период или уже получили ее, возможно, вам будет полезным узнать, как ухаживать за этим цветком, пишет Express.

Выращивание орхидей может показаться простым делом, но это не так, особенно когда речь идет о сохранении их цветения.

Особенно это сложно зимой, когда цветам нужен несколько иной уход по сравнению с летними месяцами.

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Вот несколько распространенных ошибок, которых следует избегать при уходе за орхидеями.

Переувлажнение

Профессионалы GardeningKnowHow утверждают, что слишком обильный полив орхидеи является большой ошибкой. Много воды, особенно холодной, приведет к загниванию корней, что приведет к "гибели всего комнатного растения".

В идеале орхидею следует поливать раз в неделю, хотя это будет зависеть от места ее расположения. Чтобы проверить, нуждается ли цветок в увлажнении, посмотрите, сухие ли верхние несколько сантиметров почвы. Если это так, осторожно полейте растение.

Подводный полив

Орхидеи не нужно много воды, чтобы цвести, особенно зимой. В естественной среде обитания они привыкли к небольшому количеству влаги.

Чтобы воссоздать природные условия дома, попробуйте поставить горшок на поддон с галькой и водой или просто сбрызгивайте листья растения.

Ненужная обрезка

Если у вашей орхидеи не желтеют или не чернеют корни или листья, ее не нужно обрезать, как обычные садовые растения.

Если вы видите, что из горшка растут корешки, оставьте их, поскольку орхидея растет именно так, с помощью воздушных корней.

Прямые солнечные лучи

Многие комнатные растения любят свет, но прямое солнце может повлиять на комнатные растения, опалив их. В своей естественной среде обитания орхидеи привыкли к густым лесам, поэтому важно размещать их в местах с ярким, но непрямым освещением.

Они идеально подходят для ванной комнаты, спальни или кухни, и их можно перемещать в течение года, чтобы найти идеальное место. Дайте им несколько недель, чтобы они акклиматизировались в своих домах, и вскоре они начнут цвести круглый год.

Другие советы по уходу за цветами

Как сообщал УНИАН, садоводы рассказали, как "омолодить" рождественский кактус. Обрезка рождественского кактуса стимулирует цветение, предотвращает болезни и позволяет делиться растением с близкими.

Также мы писали, что делать, чтобы пуансеттия зацвела. Эти цветы потрясающе выглядят именно на Рождество, из-за этого некоторые люди просто выбрасывают свои пуансеттии, хотя они могут годами жить у вас дома при условии правильного ухода.

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