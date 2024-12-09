Обрезка рождественского кактуса стимулирует цветение, предотвращает болезни и позволяет делиться растением с близкими.

Рождественский кактус - это популярное комнатное растение. При правильном уходе оно будет расти у вас десятилетиями и каждый год на Рождество будет радовать цветами.

Как пишет marthastewart, обрезка рождественского кактуса стимулирует цветение, предотвращает болезни и позволяет делиться растением с близкими.

"Праздничные кактусы дают цветы на кончиках подушечек. Когда вы обрезаете, вы поощряете его делать больше ветвей, а это означает, что может быть больше подушечек, из которых он может выращивать цветы", - говорит Джастин Хэнкок, садовник Costa Farms.

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Еще одна причина для обрезки - контроль размера растения. Поскольку оно может расти десятилетиями, то с годами размер декабриста может стать неудобным для квартиры.

Когда обрезать рождественский кактус

Лучшее время для обрезки рождественского кактуса наступает сразу после цветения, то есть где-то в январе или феврале.

"Ваш рождественский кактус начнет отращивать новые сегменты после цветения. Это время, чтобы сформировать свой кактус и удалить неровные наросты. Работа с естественным циклом рождественского кактуса принесет пользу здоровью кактуса и даст ему обильное цветение в следующем сезоне", - говорит Линда Лангело, специалист по садоводству из Университета штата Колорадо.

Как обрезать рождественский кактус

Во время обрезки следует выбирать те части декабриста, которые требуют больше солнечного света и воздуха, а также стеблям, которые выглядят мертвыми или больными.

Используйте чистые, острые секаторы, чтобы отрезать желтые, мертвые или больные листовидные сегменты, делая каждый надрез в месте соединения двух подушечек. После каждого среза продезинфицируйте секаторы, чтобы избежать распространения болезней на здоровые ветви.

Не срезайте более 1/3 кончиков растения, чтобы не нанести ему стресс. Кончики также можно подкручивать и обламывать, но лучше все же использовать секатор.

"Если не крутить быстро, можно порвать ткани. Если вы разрываете ткани, вы разрушаете клетки, которые будут производить новый рост", - пояснила Лангело.

Как обрезать рождественский кактус для размножения

Чтобы обрезать рождественский кактус для размножения, отрежьте столько стеблей, сколько планируете посадить.

Убедитесь, что куски, которые вы отрезаете, имеют по крайней мере две-три подушечки, однако не превышают 1/3 растения. Черенки надо оставить подсохнуть на день два, а затем поместить в контейнер со смесью для кактусов и суккулентов. Хорошо полейте и поставьте горшок в теплое, светлое место.

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