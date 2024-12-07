Как ухаживать за пуансеттией, чтобы не пришлось ее выбрасывать.

Родиной цветка пуансеттия является Мексика, однако перед праздниками он появляется едва ли не во всех магазинах.

Как сообщает Ехргеѕѕ, эти цветы потрясающе выглядят именно на Рождество. Однако мало кто знает, как ухаживать за этим растением уже после этого. Из-за этого, некоторые люди просто выбрасывают свои пуансеттии, хотя они могут годами жить у вас дома при условии правильного ухода.

"Пуансеттии добавляют праздничного колорита вашему дому и являются популярными подарками на Рождество, но они могут быть чувствительными к температуре и влаге", - отметил эксперт по садоводству и управляющий директор Easy Garden Irrigation Шон Лейд.

Видео дня

По его словам, пуансеттии нужно много света, чтобы сохранить свои яркие цвета, но прямой солнечный свет может обжечь их листья. Поэтому лучше всего ее ставить возле светлого окна, но не под прямые солнечные лучи.

Стоит также избегать холодных сквозняков и источников тепла. Пуансеттии чувствительны к колебаниям температуры.

Шон добавил, что пуансеттии нужно тщательно поливать; иначе у них может развиться корневая гниль.

"Пуансеттии подвержены гниению корней, если их чрезмерно поливать. Вместо того, чтобы поливать сверху, поместите горшок в неглубокую посуду с водой на 10-15 минут, позволяя корням впитать влагу снизу. Поливайте только тогда, когда верхний дюйм почвы кажется сухим, и всегда выливайте избыток воды из блюдца, чтобы предотвратить гниение", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, пуансеттии лучше лишний раз не трогать, поскольку они легко могут сбросить листья, если их часто трясти.

Ранее УНИАН рассказывал, как правильно ухаживать за рождественником, чтобы он цвел.

Вас также могут заинтересовать новости: