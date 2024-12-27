Рождественские кактусы нужно пересаживать каждые несколько лет.

Рождественский кактус - прекрасное комнатное растение, которое не требует значительного ухода, и цветет из года в год как раз на праздники.

Эти растения-долгожители могут стать отличным подарком. При этом их даже не надо будет покупать - достаточно размножить свой цветок. Как пишет southernliving, рождественские кактусы можно размножать в любое время, но лучше всего они укореняются с весны до лета. Идеально подходит время через 1-2 месяца после цветения.

Рождественские кактусы нужно пересаживать каждые 3-5 лет в период, который охватывает позднюю зиму и раннюю весну. Поскольку некоторые стебли будут неизбежно сломаны, их можно использовать для размножения.

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Как размножить рождественский кактус

Сплюснутые "листья" рождественских кактусов на самом деле являются модифицированными стеблями, а не листьями. Именно эти сегменты можно собирать для размножения.

Стебли рождественских кактусов соединяются там, где один сегмент или кладодия соединяется со следующим. Для размножения нужно срезать стебель, состоящий из одной-четырех кладодий. Лучше всего укореняются молодые мягкие ткани.

Далее дайте им подсохнуть в течение 2-3 дней в хорошо проветриваемом месте без прямых солнечных лучей.

Укоренять черенки надо в небольших контейнерах с хорошим дренажем. Хорошо подойдет песок. Смочите его и посадите растение. Конец стебля нужно погрузить примерно на 2 см вглубь и прикрыть грунтом.

Поместите емкость в светлое место, защищенное от прямых солнечных лучей, и поддерживайте почву влажной. Черенки укореняются через четыре-восемь недель. При желании можно даже в один горшок сажать 3-5 черенков, но между ними должно быть несколько сантиметров расстояния.

По желанию укоренение можно провести в воде. Для этого поставьте стебель в воду и при необходимости подливайте. Корни образуются через несколько недель. Пересаживать его в горшок можно, когда вырастут несколько сантиметров корешков.

Ранее УНИАН сообщал, как поливать рождественник во время цветения.

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