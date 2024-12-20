Если неправильно поливать это растение, оно может погибнуть.

Рождественские кактусы - это растения, которые в эти предпраздничные дни ежегодно дарят своим владельцам цветение разнообразных цветов. Хотя за ними не сложно ухаживать, есть одна сфера, в которой шлюмбергера показывает себя прихотливой. Речь идет о поливе.

Как пишет Homes and Gardens, эксперты по тропическим растениям рассказали, какие есть признаки того, что нужно прекратить полив своего рождественского кактуса, а также какой сезонный график полива для него лучший.

"Крайне важно сократить значительное количество полива рождественского кактуса во время его цветения, то есть зимой. На стадии цветения рождественский кактус не требует много воды, а чрезмерный полив только навредит", - говорит Александра Морено, ландшафтный дизайнер и эксперт по тропическим растениям.

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После окончания этого периода необходимое количество воды станет еще меньше. Если вы будете переливать цветущий кактус, он может сбросить цветочные почки, а его корни начнут гнить.

"Если верхний слой почвы ощущается влажным или фиксируется влажность, отложите полив... Хорошо увлажненный кактус имеет твердые, живые листья. Морщинистые или поникшие листья указывают на то, что растению нужна вода. Напротив, рыхлые и здоровые листья являются признаком того, что рождественский кактус имеет достаточно воды и ему больше не нужно в данный момент", - советует Александра.

По ее словам, важно время от времени проверять уровень влажности почвы, даже если вы придерживаетесь строгого сезонного графика полива своего растения.

"Хотя соблюдение сезонного графика полива очень важно, оно является общим руководством. Всегда проверяйте почву перед поливом рождественского кактуса. Если пришло время полива, но почва чувствуется влажной: доверяйте своему растению больше, чем своему плану... Я рекомендую скорректировать ваш сезонный график полива на основе ваших конкретных факторов окружающей среды, таких как влажность, свет, размер горшка и температура", - отмечает эксперт.

В целом схема полива выглядит следующим образом. Весной и летом нужно обильно поливать кактус каждые 1-2 недели, когда верхний слой почвы полностью высохнет. В это время происходит стадия роста, поэтому растение нуждается в большом количестве воды.

Осенью во время формирования бутонов полив нужно сократить до 2-3 недель. Более сухая почва будет способствовать цветению.

Зимой зимний кактус нужно поливать каждые 3-4 недели. В период цветения чрезмерный полив может заставить его сбросить цветы.

После цветения наступает стадия покоя, когда поливать нужно уже каждые 4-6 недель. Во время и после периода цветения полезную будет подкормить свое растение небольшим количеством удобрения.

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