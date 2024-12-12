Сейчас продолжается период цветения рождественских кактусов и они нуждаются в усиленном поливе.

Рождественский кактус, он же шлюмбергера или декабрист, нуждается в определенном уходе, чтобы радовать вас цветами. В частности, важным вопросом является полив этого растения. Его частота зависит от времени года.

Как пишет Better Homes & Gardens, эти растения в природе являются эпифитами - то есть они растут на деревьях или скалах, а не на почве. В то же время рождественские кактусы не являются паразитами, поскольку они не берут воду или питательные вещества из других растений. Вместо этого они собирают влагу из осадков.

Как поливать декабриста во время цветения

Видео дня

Сейчас продолжается период цветения рождественских кактусов. В это время они нуждаются, чтобы почва была равномерно увлажнена. Растения используют воду для формирования и поддержания своих цветов.

Период цветения длится от 4 недель. Каждые 3-4 дня проверяйте влажность почвы и поливайте, когда она немного подсохнет. Обратите внимание на то, что отопление и низкий уровень влаги в воздухе также влияет на режим полива. Если декабристу будет мало воды, он сбросит бутоны, а его листья станут тусклыми.

Сократите полив после того, как ваш рождественский кактус перестанет цвести. Это обычно поздняя зима или ранняя весна. В этот период перед поливом давайте просыхать почве на несколько сантиметров вглубь. Горшок должен казаться легким, когда вы его поднимаете. Поливайте свой декабрист каждые пару недель.

Весна и лето - время активного роста для шлюмбергеры. Разрастающиеся стебли и новые листья требуют более частого полива. Однако почва все равно должна подсыхать между поливами, чтобы избежать переувлажнения.

Перед периодом цветения полив надо будет снова усилить. Поливайте декабриста, когда поверхность почвы станет сухой на ощупь. Периодичность составляет тогда где-то 7-10 дней. Равномерный полив является ключом к развитию цветка. Слишком много или слишком мало влаги в это время может привести к опадению бутонов.

Ранее УНИАН рассказывал, как подрезать декабрист.

Вас также могут заинтересовать новости: