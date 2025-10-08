Пять минут – и обычный завтрак превращается в настоящее гастрономическое удовольствие.

Жареные яйца можно сделать гораздо вкуснее, если заменить привычное растительное масло на сливочное. Как отмечают кулинарные эксперты, именно сливочное масло придаёт блюду насыщенный вкус и хрустящую текстуру, а не просто помогает яйцам не прилипать к сковороде.

Как пишет Express, растительные масла, например подсолнечное или рапсовое, почти не имеют собственного вкуса, поэтому не добавляют блюду ничего, кроме функции смазки. Вместо этого сливочное масло имеет большее содержание жира, благодаря чему яйца получаются более нежными, ароматными и с легким ореховым привкусом.

Эксперты The Happy Egg Co. объясняют: "Лучше всего в жарке яиц на масле – это именно вкус. Масло придает насыщенный сливочный аромат и создает хрустящую корочку".

Хотя с точки зрения пользы для здоровья такая замена не имеет преимуществ, цель здесь другая — чистое удовольствие от вкуса.

Чтобы избежать подгорания, кулинары советуют топить небольшой кусочек масла (около столовой ложки на яйцо) до появления пенки, после чего сразу разбивать яйца. Когда белок начинает твердеть, можно наклонить сковороду, чтобы прогрев был равномерным и края стали золотисто-хрустящими.

"При обжарке наклоняйте сковороду так, чтобы масло собиралось с одной стороны, и поливайте им яйцо. К тому моменту, когда белок полностью приготовится, масло станет коричневым и наполнит кухню невероятным ореховым ароматом", - советуют в The Kitchn.

