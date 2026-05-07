Что сделать, чтобы пионы дольше стояли в вазе: флорист поделилась секретами ухода

Большинство флористов продают пионы, когда они ещё находятся в бутонах.

Пионы - прекрасные цветы, однако их сезон очень короткий, поэтому очень важно максимально его использовать. Поэтому флористка Вики Салмон поделилась своими профессиональными советами по уходу за этими цветами, чтобы сохранить их красоту как можно дольше, пишет Mirror.

Пионы по своей природе имеют более короткий срок жизни в вазе по сравнению с другими цветами, а именно около пяти дней, но при условии надлежащего ухода вы можете продлить их свежесть.

В частности, большинство флористов продают пионы, когда они еще находятся в бутонах, чтобы цветы распустились дома. Им может понадобиться несколько дней, чтобы распуститься. Хотя если вы нетерпеливы, то можете ускорить этот процесс.

"Во-первых, проверьте, готовы ли они к распусканию. Аккуратно сожмите цветочную головку. Если она мягкая на ощупь, то это означает, что она почти готова распуститься. Если она твердая, то она еще очень свежая и, возможно, понадобится больше усилий, чтобы она распустилась. Возможно, лучше оставить их еще на день или два. Аккуратно помассируйте бутоны у основания стебля. Опустите цветочные головки в слегка теплую воду. Быстрого и легкого погружения должно хватить! Срежьте стебли и поставьте пионы в теплую, солнечную комнату, чтобы ускорить процесс", - посоветовала Салмон.

В то же время после того, как пионы расцветут, ухаживать за ними станет очень просто.

"Убедитесь, что ваша ваза чистая, и наполните ее свежей водой примерно на две трети. Никогда не забывайте добавлять это чрезвычайно важное удобрение для цветов. С помощью острых ножниц обрежьте стебли под углом - это означает, что у стебля будет больше поверхности для впитывания воды, что позволит вашим пионам хорошо напиться. С помощью ножниц вы также можете удалить любую листву, которая может оказаться ниже уровня воды", - объяснила флорист.

Куда поставить цветы?

Прихожая, журнальный столик или тумбочка у кровати идеально подойдут для пионов, однако стоит убедиться, что они не находятся под прямыми солнечными лучами и не подвергаются сквознякам, ведь эти цветы не любят ветер.

