Слово, которое некоторые считают русским, не является калькой в украинском языке, поделился эксперт.

Некоторые считают, что процесс бритья на украинском языке неправильно называть глаголом "бритися", и надо говорить и писать только "голитися", но это не так.

Кто-то говорит, что "бритися" - это русское слово и поэтому в нашем языке его надо избегать, но это не так, рассказал известный учитель, языковед и автор учебников Александр Авраменко во время эфира "Сніданку з 1+1".

"...Нет, это ошибочное мнение, никакое оно не русское. Слово "бритися" распространено в разных славянских языках. Кроме того, все славянские языки имеют слово "бритва". И существительное "бритва", и глагол "бритися" есть в словаре Бориса Гринченко, и в современных словарях они тоже есть...", - отметил эксперт.

Видео дня

Языковед подчеркнул, что именно поэтому процесс бритья можно называть и словом "бритися", и "голитися". "Так что выбирайте то слово, которое вам больше нравится", - добавил учитель.

Интересные новости Украины о языке - сейчас это стоит знать

Ранее Александр Авраменко уже объяснил, как правильно использовать местоимения "їхній" и "їх".

Лингвист рассказал, что эти местоимения можно считать синонимами, когда речь идет о принадлежности чему-то или кому-то. Если же эти слова употребляются в другом значении, то в таком контексте они не являются взаимозаменяемыми.

Вас также могут заинтересовать новости: