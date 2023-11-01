Ждать люди могут только "їх", подчеркнул самый известный учитель Украины.

Люди очень часто сомневаются, как правильно на украинском писать и говорить - "їх" или "їхній", и самый известный учитель нашего государства - языковед, автор учебников Александр Авраменко расставил все точки над "і".

О различении местоимений "їх" и "їхній" не писал только ленивый языковед, и в разных трудах мнения иногда даже совершенно противоположные, отмечал эксперт в эфире программы "Сніданок з 1+1".

"Я советую вам сделать вот так - возьмите любой словарь... и вы убедитесь, что слова "їх" и "їхній" - синонимы, между ними можно поставить (знак - Ред.) равности, когда речь идет о принадлежности кому-то или чему-то", - отметил педагог.

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Авраменко подчеркнул, что правильно говорить и писать и "це їхні речі", и это "їх речі". "А вот ждать мы можем только "їх", поскольку здесь не идет речь о принадлежности кому-то или чему-то...", - добавил языковед.

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Александр Авраменко отмечал, что в украинском языке нельзя использовать фразу "залишити когось у спокої", это ошибка. Эксперт подчеркнул, что фраза "залиште у спокої" является калькой с русского.

Языковед говорил, что в нашем украинском сказать или написать "дайте мені спокій". Авраменко подчеркнул, что глагол "залишити" уместно употреблять вместе со словом наследство.

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