Слово "мусити" уместно употреблять в некоторых обстоятельствах, отметил учитель.

В украинском языке глагол "мусимо" следует использовать только тогда, когда речь идет о крайней степени потребности.

Например, это слово уместно в предложении "ми мусимо негайно розпочати підготовку до ЗНО (Зовнішнє незалежне оцінювання - Ред.), бо зволікати вже не можна". Об этом языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко рассказывал в эфире программы "Сніданок 1+1".

Эксперт отметил, что когда нет категоричности, то стоит использовать нейтральное слово "мати". Его стоит использовать, в частности, в предложении "я маю вам щось сказати".

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"Когда же нет крайней нужды, а речь идет об обязанности или желательности чего-то, то употребляем слова "належить, годиться, треба". Например, "нам треба вивчити правила техніки безпеки". Но не "ми мусимо вивчити"...", - подчеркнул педагог.

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Александр Авраменко ранее поделился, что "залишити когось у спокої" - это ложное языковое клише.

Эксперт подчеркивал, что оставлять можно что-то по наследству. Учитель добавил, что на украинском правильно говорить "дайте мені спокій", а "залиште у спокої" - ошибочная фраза, калька с русского языка.

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