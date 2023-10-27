Неправильно говорить "залиште мене у спокої", отметил лингвист.

В Украине часто используют ложное языковое клише - "залишити когось у спокої".

"Залишати" можно что-то по наследству, а "не залишати - каменя на камені", рассказал самый известный учитель украинского языка, языковед и автор учебников Александр Авраменко в эфире программы "Сніданок з 1+1".

"Дело в том, что это (фраза "залишити когось у спокої" - Ред.) калька с русского - "оставить кого-либо в покое", - подчеркнул эксперт.

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Стоит отметить, что в нашей стране часто говорят "залиште мене у спокої", но это неправильно. Авраменко объяснил, что правильный вариант только один: "Дайте мені спокій".

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Ранее Александр Авраменко рассказал, как правильно в украинском языке - "сміятися з чи над".

Языковед поделился информацией, усвоение которой позволит больше никогда не сомневаться в том, как же правильно строить такую фразу. Эксперт подчеркнул, что предлог "над" означает размещение кого-то наверху, поэтому правильно говорить и писать "сміятися з когось чи з чогось".

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