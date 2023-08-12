По словам самого известного учителя Украины, он неоднократно слышал, какое это выражение переводят с русского "насильно милым не будешь", но это ложный вариант известной фразы.

Самый известный учитель Украины Александр Авраменко удивил правильным вариантом употребления российской крылатой фразы "насильно мил не будешь" в украинском языке.

Языковед указал, что часто в обществе переводят эту фразу, как "насильно милым не будешь", однако - это неправильный вариант. Подробнее об этом учитель рассказал в эфире "Сніданок з 1+1".

"Да, в этом слове все слова украинские. Однако поговорка эта - русская. А как же на украинском сказать "насильно мыл не будешь"? Украинских соответствий, хоть пруд пруди", - указал Авраменко.

Он предложил следующие варианты-заменители:

"силою не будеш милою";

"не можна нелюба любити";

"силуваним конем не поїдеш";

"силою колодязь копати - води не пити";

"не поможуть і чари, як хто кому не до пари".

Также филолог в видеоуроке объяснил, что еще одну известную российскую поговорку "терять время" можно заменить на "гайнувати час".

"Итак, нет "гайнуйте час", ищите взаимную любовь, потому что, как говорят в народе: "Не поможуть і чари, як хто кому не до пари",- посоветовал Авраменко.

Авраменко раскрыл, чем в украинском языке заменить слово "тупик"

Напомним, ранее известный языковед Авраменко рассказал о корректном заменителе слова "тупик". Учитель объяснил, что в украинском языке "тупик" употребляется в значении сквозного прохода или проезда, пути, который обрывается, или в других значениях, которые не касаются, несмотря на распространенный миф среди украинцев, "тупиковых ситуаций". Он заявил, что лучше эту фразу заменить словом "безвихідна ситуація", то есть употреблять не "тупик", а "безвихідь".

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