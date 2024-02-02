Языковед вспомнил в пару об еще одном словце - "пундиках-мундиках".

Украинский язык недаром называют одним из самых красивых в мире: он наполнен множеством интересных слов и фразеологизмов. Некоторые из них заставят вздрогнуть даже бабушку.

Речь идет о забавных словах "пундики-мундики" и "фигли-мигли", которые шутя можно использовать, пояснил топ-учитель Украины, автор учебников Александр Авраменко в рамках своего урока.

Так, "пундиками-мундиками" можно назвать вкусную еду, которую презирает большинство пожилых людей, хотя слово "пундик" - это печенье на украинском.

"Пундик - це рід печива або пиріжків, також ним позначають будь-яку смачну їжу, ласощі, смаколики", - пояснил Авраменко.

Толкование слова он дополнил смешным объяснением из социальных сетей. "Пундики-мундики - це усе, що не їжа, на думку старших. Печиво, чипси, цукерки, бутерброди й подібне", - указал он.

А вот когда же мы хотим пошалить, начинаются "фигли-мигли" - так называют хитрости, выходки, штуки и достижения, заявил языковед. Это еще одно крылатое украинское словечко.

Как называть время в украинском языке - простой лайфхак

"Высказаться о времени просто" - так может казаться. Однако на самом деле говорить нечто вроде "без двадцати четыре" - не верно. Предлог "без" пришел в украинский язык из России. Не все об этом догадываются, но сейчас, зная этот факт, стоит ли продолжать делать реверансы русскому языку?

Доцент-языковед Авраменко объяснил, как правильно указать время без упомянутой привычки с предлогом.

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