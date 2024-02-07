Авраменко назвал 10 смешных высказываний, которые не забудешь.

Выражение "як собаці печена цибуля" - еще один крылатый фразеологизм, который сделает разговор интереснее. Не зря украинский считают одним из самых красивых языков мира.

Однако, чтобы хвастаться им на практике, следует понимать правильное значение подобных выражений. Языковед и автор школьных учебников Александр Авраменко растолковал в уроке 10 народных выражений.

По его словам, ими мы можем высказаться о всяческом хламе.

"Про непотрібне кажуть: "як собаці п'ята нога", "як лисому гребінь", "як торішні бублики", "як зайцеві бубон", "як торішній сніг", "як п'яте колесо до воза", "десята спиця у колесі", "як собаці печена цибуля", "приший кобилі хвіст" і як "рибі парасолька"", - пояснил филолог.

Запомните самый остроумный фразеологизм и смело используйте в речи, советует педагог.

"Усі кози в золоті" и выражение, от которого содрогнется бабушка

Языковед Авраменко в рамках своих эфиров часто знакомит украинцев с таинством украинского языка. К примеру, на одном из уроков разбирался фразеологизм "усі кози в золоті"- звучит, словно что-то о "богатстве". Однако значение этого высказывания не совсем таково.

Также учитель разбирал "выражение-ужас", способное заставить вздрогнуть бабушку. Оно связано с вкусностями

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