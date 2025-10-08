Если вы ищете идеальное имя для своего комочка счастья, возможно, лучше пропустить эти варианты из-за их первоначального смысла.

Если вы ждете ребенка, то выбор имени, вероятно, одно из первых дел, о которых вы думаете. Новоиспеченные родители хотят дать своему малышу наилучший старт, а красивое имя — важная часть этого.

Имя должно звучать приятно, подходить ребенку и, возможно, нести особый смысл. Однако некоторые популярные имена действительно имеют глубокое значение — но оно может оказаться не таким приятным, как кажется, пишет Express. Эксперты по детским товарам из For Your Little One составили список имен, о которых, возможно, стоит задуматься дважды.

Если вы все равно любите эти имена, несмотря на их значение — можете их использовать. В них нет ничего "плохого" или запретного. Но если вам ближе что-то с более жизнерадостной энергетикой, вот имена, которые можно смело вычеркнуть из списка.

Мэллори (Mallory)

Обычно используется для девочек. Происходит от старофранцузского maleüré, что означает "несчастная". Имя достигло пика популярности в 1988 году, а затем начало постепенно терять позиции.

Мара (Mara)

Также женское имя. В переводе с иврита означает "горечь". В Библии Наоми, свекровь Руфи, называла себя Марой, выражая свою скорбь после смерти мужа и сыновей.

Кэмерон (Cameron)

Это унисекс-имя довольно популярно, но мало кто знает, что его значение далеко от романтики: из гэльских слов cam и sròn — "кривой нос".

Тристан (Tristan)

Происходит от французского triste — "грустный" или "меланхоличный".

Долорес (Dolores)

Очаровательное винтажное имя, означающее "печали" по-испански. Происходит от латинского dolor — "боль, страдание". Оно популярно в католических семьях благодаря Деве Марии, известной как Nuestra Señora de los Dolores — "Пресвятая Дева Скорбящая".

Бронах / Брона (Brónagh / Bróna)

Ирландское имя, произносится как "бро-на" или "бро-ну". Происходит от гэльского слова brónach, что значит "печаль" или "грусть".

Клавдия (Claudia)

Женская форма имени Клавдий, происходящего от латинского claudus — "хромой" или "поврежденный".

Сесилия (Cecilia)

Женское имя итальянского происхождения. Происходит от латинского Caecilia и caecus, что означает "слепая" или "скрытая".

Порша (Portia)

Женское имя латинского происхождения, которое дословно переводится как "свинья". Тем не менее, оно приобрело популярность благодаря пьесам Шекспира — "Венецианский купец" и "Юлий Цезарь", где Порша — сильные и благородные женские персонажи.

