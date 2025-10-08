К примеру, смарт-устройства могут потреблять больше электричества из-за постоянного подключения к сети.

Большинство бытовых устройств потребляют электроэнергию даже в выключенном состоянии. Речь о так называемых энергетических вампирах или потреблении энергии в режиме ожидания.

Это может быть причиной завышенных сумм в счете за электроэнергию. Как пишет ресурс Snopes, помочь сэкономить средства может отключение определенных устройств от сети или использование "умных" розеток.

Как объясняли в Министерстве энергетики США (DOE), чаще всего в режиме ожидания потребляют электроэнергию такие приборы как, например, кофеварки или компьютеры. В этот перечень также можно отнести телевизоры, игровые консоли и так далее.

Алан Мейер, старший научный сотрудник Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (США) говорит, что новые устройства в 2025 году в среднем потребляют меньше энергии в ожидании. Однако смарт-устройства могут потреблять больше электричества из-за постоянного подключения к сети. Кроме того, все большая доля ламп потребляет энергию в режиме ожидания.

По его словам, есть ситуации, когда устройства не следует отключать от сети. Он посоветовал обдумать иногда незначительную экономию от отключения устройств и неудобства, связанные с этим.

Кроме того, специалист отметил, что отключать от сети некоторые бытовые приборы, например холодильники и морозильные камеры, может быть опасно для здоровья. К тому же, постоянное их подключение и отключение от сети может привести к угрозе поражения электрическим током.

Какой прибор потребляет электричества, как 65 холодильников

Есть один бытовой прибор, который "ест" больше электричества, чем 65 холодильников, работающих одновременно. Он есть во многих домовладениях.

Речь об электрической духовке. Этот, казалось бы, маленький "шкафчик" при частом использовании потребляет примерно от 40 до 90 киловатт-часов (кВт-ч) в месяц. В целом электрическая духовка может потреблять до 224 кВт-ч в год.

