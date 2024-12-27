Если выключать эти приборы из розетки, то можно значительно уменьшить счета за электроэнергию.

Если вы хотите сэкономить деньги при потреблении электроэнергии, вам помогут в этом некоторые приборы, которые можно выключить. Большинство людей не понимают, что многие бытовые приборы продолжают потреблять энергию даже когда они просто включены в розетку без использования, пишет Express.

Поэтому эксперт компании Domestic and General Дэн рассказал о "крупнейших виновниках", которые требуют много энергии, благодаря чему вы не будете зря тратить свет и деньги этой зимой.

"Любой прибор, который остается включенным в розетку, использует электрический ток. Даже в режиме сна или ожидания некоторые устройства продолжают использовать энергию для обновления, подключения к удаленным серверам и записи данных", - пояснил эксперт.

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Телевизоры

В частности Дэн советует убедиться, правильно ли вы выключаете телевизор на ночь, ведь он продолжает потреблять энергию, давая сигнал на пульт дистанционного управления.

"Телевизоры, безусловно, являются одними из худших устройств-вампиров в вашем доме. В режиме ожидания телевизоры готовы принять сигнал с пульта дистанционного управления, чтобы включиться в любой момент", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, если к телевизору подключены другие устройства, к примеру, приставка или игровая консоль, то они тоже потребляют энергию без надобности. Поэтому отключение этого устройства может значительно сэкономить ваш бюджет при оплате коммунальных услуг.

Микроволновые печи

Микроволновые печи являются одними из худших энергопотребителей на кухне, ведь они продолжают потреблять энергию, чтобы поддерживать питание панели управления и часов.

"Микроволновая печь может не принадлежать к тем приборам, которые находятся в режиме ожидания. Но они все равно потребляют энергию, чтобы показывать часы и ждать команды", - отметил эксперт.

Сушилки для белья

Дэн всегда рекомендует людям проверять, выключаете ли вы сушилку для белья.

"Ваша сушильная машина - это прибор, которым вы, вероятно, не пользуетесь каждый день. Выключайте ее из розетки и экономьте деньги", - посоветовал он.

Посудомоечные машины

Посудомоечные машины тратят много энергии на нагрев воды и нагрев нагревательного элемента, поэтому крайне важно правильно выключать их после того, как посуда уже помыта, отметил эксперт.

Другие советы по экономии света

Также стало известно, какую температуру лучше всего установить на бойлере, чтобы сэкономить деньги. По словам экспертов, оптимальным режимом является диапазон от 50 до 60 градусов.

В то же время эксперт назвал самые "ненасытные" бытовые приборы, которые могут потреблять много энергии и оказаться дорогими. В такой перечень вошли холодильники и морозильные камеры, приборы для освещения и другие устройства.

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