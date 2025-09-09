Чтобы сэкономить деньги и энергию, не обязательно отказываться от приготовления блюд в этом приборе.

Некоторые бытовые приборы могут потреблять немало электроэнергии. И есть один прибор, который "ест" больше электричества, чем 65 холодильников, работающих одновременно.

Такой прибор есть у многих. Речь об электрических духовках, наличие которых может привести к резкому росту счетов за электроэнергию. Ресурс Leravi рассказал, в чем причина и как это исправить.

Отмечается, что большинство электродуховок потребляют от 2000 до 5000 Вт электроэнергии. При частом использовании потребление может достичь примерно от 40 до 90 киловатт-часов (кВт-ч) в месяц. Для сравнения, обычный холодильник потребляет от 300 до 800 Вт, работая постоянно, но с гораздо меньшей интенсивностью.

"Почему такая большая разница? Ключ лежит в том, что они делают: холодильник просто поддерживает прохладную температуру, а печь должна производить и поддерживать очень высокую температуру для приготовления пищи. Это означает, что когда она включена, потребление электроэнергии резко возрастает, иногда равняясь нагрузке десятков холодильников одновременно", – говорится в материале.

В целом электрическая духовка может потреблять до 224 кВт-ч в год. Это значительно больше, чем показатели многих бытовых приборов, которые используются ежедневно. Авторы добавляют, что длинные и высокотемпературные программы приготовления блюд означают больший расход электроэнергии.

Примечательно, что некоторые электропечи продолжают потреблять электроэнергию, даже когда не работают, но остаются подключенными к сети. Многие модели имеют часы или электронный дисплей на панели управления, которые тихо потребляют электроэнергию.

Как уменьшить энергопотребление вашей духовки

Чтобы сэкономить деньги и энергию, не обязательно отказываться от приготовления блюд в духовке. Большое значение могут иметь несколько простых привычек.

Разогревайте духовку один раз, чтобы потом приготовить несколько блюд одновременно или одно за другим.

Выключайте духовку за несколько минут до полного приготовления пищи. Тепло, которое все еще остается в ней, завершит процесс.

Не открывайте дверцу духовки слишком часто, чтобы не терять тепло. Духовка не будет нагреваться интенсивнее, чтобы восстановить температуру.

Кроме того, если ваша модель электропечи потребляет энергию в режиме ожидания, отключайте ее от сети после каждого использования.

Какие приборы следует всегда выключать из сети

Специалисты советуют отключать некоторые приборы, если ими не пользуются, чтобы они не потребляли электроэнергию. Среди них называют и телевизор.

Кроме того, лучше выключать из розеток зарядные устройства. Кроме бесполезного потребления электричества, бывают случаи, когда из-за этого возникают пожары. Поэтому, это правило также касается и вашей безопасности.

