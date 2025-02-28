Это средство эффективнее, чем белый уксус.

Одной из самых сложных задач при поддержании чистоты и безупречности кухни является борьба с жирной плитой. Многочисленные чистящие средства обещают быстрое и эффективное удаление жирных пятен, однако многие из них содержат едкие химикаты.

В то же время, пишет Express, существуют эффективные и экологически чистые альтернативы для чистки плиты. Так, эксперты по уборке рекомендуют использовать одно "чудодейственное" средство, которое будет даже эффективнее, чем белый уксус.

Они отмечают, что это средство - пищевая сода - "мягкий абразив, который помогает быстрее удалить жир и пятна, не царапая плиту".

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Как отчистить плиту содой – пошаговая инструкция

1. Перед началом процесса очистки варочная панель должна быть холодной, а источник питания всегда должен быть заранее отключен, если у вас электрическая плита.

2. Обильно распылите воду на жирные участки плиты, посыпьте сверху пищевой содой, чтобы получилась паста, и оставьте на пять минут.

3. Затем осторожно очистите варочную панель мягкой тканью. Профессионалы утверждают, что абразивность пищевой соды поможет растворить даже стойкие жирные пятна.

4. В конце ополосните ткань или губку и протрите варочную панель. Затем используйте чистую сухую ткань, чтобы отполировать варочную панель до "сверкающего блеска".

При этом, если на поверхности вашей варочной панели остались более стойкие пятна, вам, возможно, придется предпринять дополнительные действия, отмечают эксперты. Так, для самых стойких пригоревших остатков пищи вам понадобится скребок для варочной панели. При этом старайтесь, чтобы лезвие скребка было максимально горизонтальным. Это снижает риск появления царапин.

При этом эксперты напоминают: если протират плиту после каждого использования, то можно предотвратить скопление жира и поддерживать варочную панель в наилучшем состоянии.

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