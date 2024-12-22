Наточить ножницы, очистить утюг, помыть сковородку поможет фольга.

Из-за своей универсальности алюминиевая фольга рядом с полиэтиленовой пленкой и пергаментной бумагой становится незаменимой в каждом хозяйстве, и ее использование не ограничивается только кухней, пишет разработчик рецептов Дарси Ленц на страницах Southern Living.

Вот 15 способов, как можно использовать фольгу на кухне и за ее пределами.

1. Наточить ножницы

Лист алюминиевой фольги размерами примерно 30х35 см сложите в 5-6 слоев. Затупленными ножницами делайте надрезы так, чтобы все лезвие захватывало фольгу. При необходимости повторите этот процесс.

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2. Защитить пирог от чрезмерного зарумянивания

Чтобы в духовке защитить пирог от сильного зарумянивания, можно сделать щиток из фольги. Для этого возьмите лист фольги немного больше, чем основание формы, вырежьте середину, перед выпеканием плотно заверните им края формы и снимите фольгу за 10-15 минут до окончания выпекания.

3. Сделать собственноручно тарелку

Если у вас нет достаточно большой тарелки, которая вам сейчас нужна, найдите кусок картона, обрежьте его до нужной формы и полностью заверните несколькими слоями фольги. Она не только обеспечит гигиену, но и усилит плотность картона.

4. Защитить замороженные продукты

Чтобы предотвратить попадание влаги на замороженные продукты в морозилке, плотно заверните их в полиэтиленовую пленку, а поверх - еще в слой алюминиевой фольги.

5. Держать духовку в чистоте

Чтобы предотвратить пригоревшую грязь в духовке, положите один-два листа фольги на решетку, расположенную под той, на которой печете. Фольга поймает любые капли пищи, и вы сможете просто выбросить ее. Никогда не кладите фольгу непосредственно на дно духовки - это угроза безопасности!

6. Отполировать серебро

Потускневшее столовое серебро можно отполировать с помощью фольги и пищевой соды. Большую емкость застелите фольгой, залейте горячей водой и добавьте 1-2 столовые ложки соды. Осторожно поместите туда серебряные предметы. Замочите их на 1-3 минуты или пока не исчезнут пятна и осторожно выньте, высушите и отполируйте.

7. Мыть кастрюли и сковородки

Стойкую грязь на чугунной посуде заберет алюминиевая фольга. Оторвите лист прочной фольги, сверните его, чтобы образовать чистящую салфетку, и приступайте к чистке. Внимание: никогда не используйте этот метод на антипригарной посуде, так как это повредит поверхность.

8. Кондитерский мешок своими руками

Из двух листов фольги сформируйте конус, оставив небольшое отверстие на кончике. Ложкой наполните конус глазурью и осторожно сожмите, проталкивая глазурь к отверстию.

9. Почистить гриль

Сомните шарик из прочной фольги, возьмите его щипцами и почистите решетки. Это наиболее эффективно, когда решетки теплые. Если решетки особенно грязные, сбрызните их уксусом и дайте постоять несколько минут, прежде чем тереть фольгой.

10. Ускорить глажку

Вы можете ускорить процесс глажки, поместив лист фольги под покрытие гладильной доски. Это сделает так, что нужно будет меньше проходов утюгом, чтобы разгладить морщины.

11. Очистить утюг

Если на поверхности утюга есть пятна от крахмала, кондиционера или жесткой воды, их можно удалить фольгой. Просто положите лист на гладильную доску и проведите по нему горячим утюгом несколько раз. Мусор от утюга прилипнет к фольге.

12. Защитить растения

Фольгу нужно измельчить и смешать с мульчей, окружающей основание растений. Светоотражающая пленка не позволяет нежелательным насекомым и вредителям приближаться и наносить вред растениям. Кроме того, преломленный от фольги свет может способствовать усилению фотосинтеза у растений.

13. Продлить службу лотка для краски

Вы можете продлить срок службы лотка для краски, обложив его фольгой. Выстелите емкость, как форму для выпекания, и зажмите края по бокам, чтобы закрепить фольгу. Когда закончите работу, вылейте остатки краски, фольгу выбросьте - лоток останется чистый.

14. Держать кисточку влажной

Фольга может избавить вас от траты времени на мытье кистей и валиков. Когда вам нужно сделать паузу в рисовании, плотно оберните кисточку или валик алюминиевой фольгой, это задержит влагу - и ваш инструмент не затвердеет.

15. Защитить спальный мешок

Фольга поможет сохранить ваш спальный мешок во время похода сухим и обеспечит дополнительную изоляцию. Положите под спальный мешок слой прочной алюминиевой фольги, чтобы ночной сон на свежем воздухе был более уютным.

Ранее УНИАН рассказывал о 9 случаях, когда нельзя использовать алюминиевую фольгу. Ее неправильное применение может быть угрожающим для здоровья, ухудшить качество продуктов и даже повредить бытовую технику, отметила шеф-кондитер Кэти Розенхаус.

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