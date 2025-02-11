Антипригарная сковорода требует бережного ухода.

Каждая хозяйка сталкивается на своей кухне с распространенной проблемой - как отмыть антипригарную сковороду после приготовления пищи. Иногда это становится настоящим вызовом.

Для начала нужно отметить важный нюанс, который касается того, как нельзя мыть сковородки с антипригарным покрытием. Запомните: всегда давайте сковороде полностью остыть. Никогда не приступайте к ее очистке, пока она еще горячая, иначе рискуете отправить любимую утварь прямо в мусорку.

Как очистить антипригарную сковороду - базовая инструкция

Хорошенько смачиваем сковороду водой и вливаем немного моющего средства. Затем с помощью губки или мягкой щетки очищаем ее от остатков пищи и жира.

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Никогда не используйте жесткие моющие средства, металлические или абразивные губки, которые способны повредить деликатное антипригарное покрытие.

Если указанный способ не помог, протираем пятна смесью соды с водой или уксуса и моем. Затем просушиваем ее полотенцем и убираем в сухое место.

Когда перед вами стоит задача, как очистить очень грязные сковороды с антипригарным покрытием, то можно замочить ее на пару часов в воде, чтоб прилипшие кусочки размягчились и отлипли. После этого можно продолжить отмывать.

В случае серьезных загрязнений, можно всыпать в сковороду пакетик разрыхлителя, добавить воды, чтоб покрыть пятна и жир, а затем прокипятить эту смесь в сковороде около 10 минут. Оставляем ее остыть и далее моем обычным способом.

Также можно использовать для отмывания специальные моющие средства, однако сверяйтесь с инструкцией - там часто указаны типы поверхностей, на которые их можно наносить.

Если у вас есть хозяйственное мыло, то можно использовать его. Натираем небольшое его количество на терку и помещаем в сковороду. Добавляем воду, чтоб она доставала до нагара и кипятим около 15 минут. Оставляем остывать и моем.

Какой бы метод вы не выбрали, главная цель - не повредить поверхность сковороды, иначе она будет безвозвратно испорчена.

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