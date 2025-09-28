Благодаря такому методу сыр останется свежим в течение нескольких недель.

Сыр - это продукт, который используют во многих блюдах. Однако из-за своей структуры он очень легко покрывается плесенью, если его хранить неправильно. Поэтому эксперты allrecipes назвали один способ, который поможет сохранить сыр от ранней порчи, передает Express.

"В тот момент, когда сыр разрезают и он попадает под воздействие воздуха и влаги, начинается процесс порчи. Обычно открытый кусок сыра может храниться в холодильнике от четырех до восьми недель (конечно, в зависимости от сорта). Но благодаря этому простому приему тот же сыр может оставаться свежим в три раза дольше", - уверяют специалисты.

Многие перекладывают сыр в пакет с застежкой и возвращают его в холодильник, однако эксперты советуют вместо этого смочить чистое бумажное полотенце в белом уксусе, а затем обернуть им кусок сыра.

"Затем вы можете переложить его в пакет с застежкой (или герметичный контейнер) и хранить в ящике для сыра в вашем холодильнике. Далее вам нужно лишь время от времени проверять влажность бумажного полотенца и, если оно высохло, смачивать его уксусом. Тогда вы сможете наслаждаться свежим сыром без плесени в течение многих недель", - заверили специалисты.

В то же время люди считают, что уксус может изменить вкус сыра, однако эксперты уверяют, что это не так.

"Уксус просто остановит рост бактерий на поверхности, поэтому вы сможете наслаждаться сыром дольше. Секрет заключается в белом уксусе, который благодаря высокой концентрации уксусной кислоты имеет невероятные антимикробные и противогрибковые свойства. Это означает, что его можно использовать для значительного замедления роста микроорганизмов, которые портят пищу", - добавили в allrecipes.

Кроме того, такой метод помогает поддерживать правильный уровень влажности сыра.

"Использование смоченного уксусом полотенца обеспечивает достаточно влажную среду, чтобы предотвратить высыхание сыра, а кислотность уксуса предотвращает его превращение в питательную среду для плесени", - подчеркнули специалисты.

Однако эксперты отметили, что важно использовать такой способ для определенных видов сыра. К примеру, он прекрасно работает с пармезаном и выдержанным чедером.

"Но когда сыры становятся мягче, этот способ хранения теряет свою магию. Хотя уксус может продлить свежесть мягких сыров, таких как бри, камамбер и моцарелла, если полотенце слишком увлажнено уксусом, это может привести к размоканию или изменению текстуры сыра. А у свежих сыров это может полностью испортить вкус и текстуру, поэтому используйте эту технику только для твёрдых сыров", - рекомендуют специалисты.

