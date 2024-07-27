Некоторые привычки могут показаться безобидными, но они подвергают опасности.

Лето не обходится без дождя и грозы. Летние месяцы несут самый высокий риск гибели от млнии. Чтобы защититься от молний и других проблем, связанных с летней непогодой, нужно закрепить определенные привычки, пишет HuffPost.

Речь идет о шести правилах от метеорологов, которых следует придерживаться во время непогоды:

Не оставаться на улице во время грозы

Во время грозы на улице нет безопасного места от молнии. Самое безопасное место – или крепкое здание или авто. Причина – электрический разряд от молнии пройдет через металлический корпус автомобиля или сантехнику и электричество в доме.

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Не игнорировать гром

Если вы достаточно близко, чтобы услышать гром, вы на самом деле достаточно близко, чтобы в вас ударила молния. Это означает, что нежелательно оставаться в бассейне еще несколько минут, наблюдая за штормом вдали, или сидеть на улице во время игры в бейсбол, пока не начнется дождь. Молния может ударить на расстоянии от 10 до 15 миль от эпицентра грозы.

Не держать проводную электронику

Во время грозы, даже находясь в доме, не стоит разговаривать по проводному телефону, использовать подключенный к сети компьютер, играть в видеоигры с помощью проводной приставки. Это также касается оборудования для домашних тренировок, фенов, пылесосов и любого другого, что можно подключить к электрической розетке.

Не прятаться под деревьями или неустойчивыми сооружениями

Дерево на самом деле будет притягивать молнию, поскольку является одним из самых высоких объектов поблизости. Прятаться под беседкой, крытым крыльцом или павильоном тоже не хорошая идея во время грозы.

Не идти через стоячую паводковую воду

Проход через паводковые воды может увеличить риск удара молнии, похожий на пребывание в бассейне или океане во время грозы. Не говоря уже о других опасностях прохождения через паводковую воду, которая может быть загрязнена.

Избегать использования проточной воды

Во время грозы также следует избегать использования проточной воды, независимо от того, находитесь ли вы в душе, ванне или моете посуду. Электроэнергия может проходить через воду в сантехнике, а затем таким образом попадать в дом или здание.

Что делать, если ударила молния

Если вы или кто-то другой все же пострадали от молнии, важно действовать быстро. По оценкам, 90% пострадавших на самом деле выживают, поэтому очень важно сразу позвонить в службу экстренной помощи и оказать первую помощь. Также не нужно бояться прикоснуться к тому, кто получил удар, поскольку они не держат такого электрического заряда.

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