Знаменитый физик-теоретик Альберт Эйнштейн однажды изобрел вместе со своим другом новый вид холодильника. Тем не менее, это изобретение по разным причинам так и не стало популярным, пишет The Takeout.
Что изобрел Эйнштейн
В 1926 году Эйнштейн прочитал в газете статью о семье в Берлине, которая погибла во сне из-за утечки токсичного газа из холодильника (в 1920-х годах большинство бытовых холодильников использовали токсичные газы как хладагент). Ужаснувшись этими смертями, он объединился со своим другом, ученым и изобретателем Лео Силардом, чтобы разработать безопасный холодильник.
Идея ученых заключалась в создании холодильника, который не имел компрессора, поршней и движущихся частей. Вместо этого они решили оснастить свой холодильник электромагнитным насосом, который чередовал бы токи и перемещал жидкий металл, действуя как своего рода поршень.
Почему холодильник Эйнштейна и Силарда не стал популярным
В издании отметили, что холодильник Эйнштейна и Силарда так и не стал популярным. Одной из причин стало то, что ученые не решили главную проблему старых холодильников - использование токсичных химических веществ.
Холодильник Эйнштейна и Силарда использовал аммиак и бутан. Отсутствие движущихся частей снижало риск утечки, но токсичные вещества все еще присутствовали.
Кроме того, уже в 1928 году был изобретен фреон. Это химическое вещество было гораздо безопаснее аммиака и бутана, из-за чего использование дорогого и неэффективного устройства стало бессмысленным.
Также в издании добавили, что Великая депрессия, которая началась в 1929 году, нанесла Германии такой сильный удар, что заблокировала развитие всех видов потенциального бизнеса. В 1933 году Эйнштейн перебрался в США и начала работать в Институте перспективных исследований в Принстоне, а еще позже началась Вторая мировая война.
В издании подчеркнули, что холодильник Эйнштейна и Силарда не стал полным провалом. Они смогли продать достаточное количество холодильников, чтобы остаться на плаву в сложных экономических условиях.
В Китае изобрели робота, способного выносить ребенка вместо женщины
Ранее китайская компания Kaiwa Technology представила прототип уникального гуманоидного робота, предназначенного для вынашивания плода в течение десяти месяцев беременности и рождения ребенка. Основа проекта – модуль искусственной матки, наполненный амниотической жидкостью.
Доктор Чжан, генеральный директор и основатель стартапа, утверждает, что разработка прошла успешные испытания на животных, а сам робот появится на рынке в 2026 году по цене около 100 тысяч юаней (около 14 050 долларов). Технология предназначена для молодых людей, которые хотят иметь детей, но стремятся избежать биологической беременности.