Давайте проверим, насколько вы внимательный человек.

Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз в жизни решал какую-то головоломку или ребус. Задачи на поиск слов пользуются популярностью и сейчас – как среди детей, так и среди взрослых.

Эти головоломки не только интересно решать. Они также очень полезны для мозга, ведь тренируют полезные навыки, такие как память, логическое и критическое мышление, скорость реакции и тому подобное. УНИАН подготовил для вас кое-что интересное.

На первый взгляд, такие умственные задачки – очень простые. Что же сложного в том, чтобы найти конкретное слово, можете подумать вы. Но все не так просто.

Дело в том, что огромное количество случайных букв, а также ограничение во времени создают дополнительное давление. Сможете ли вы справиться с этим вызовом? Давайте проверим.

Ниже вы увидите коллаж, где среди различных букв мы спрятали слово "Дунай". Вам нужно его отыскать всего за 12 секунд, соединив буквы в осмысленную комбинацию по горизонтали или по вертикали.

Готовы? Время пошло!

Что ж, время истекло. Смогли ли вы заметить слово "Дунай" в этой головоломке? Времени было не так много, а изображение было перегружено не только буквами, но и фоном. Поэтому если вы справились, можете собой гордиться. Вы внимательный к мелочам человек, который может выделять основные детали из общей картины.

Ответ на головоломку:

