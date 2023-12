С его помощью вы сможете создать полноценную диету.

Некоторые фрукты полезны не только из-за содержания в них витаминов, минералов и антиоксидантов, они также могут способствовать снижению веса.

Как пишет Eat This, Not That со ссылкой на мнение диетологов, соблюдая разумные порции и сочетая фрукты с источниками жиров и белков, вы можете создать полноценную питательную диету, которая идеально подходит для похудения. При этом один фрукт специалисты называют самым лучшим для таких целей.

"Все фрукты содержат клетчатку - питательное вещество, которое может замедлить выброс сахара в кровоток. Эта характеристика обеспечивает более стабильный уровень сахара в крови, что может улучшить процесс потери веса, - говорится в публикации. - Определенные типы клетчатки служат источником пищи для здоровых бактерий в кишечнике, называемых пробиотиками. Некоторые исследования показывают, что пробиотики улучшают целостность кишечника и могут снизить вероятность ожирения".

Какие фрукты лучше всего есть для похудения

По словам диетологов, лучший фрукт для похудения - гранат. И вот почему:

гранат наполнен клетчаткой (всего одна чашка семян граната содержит 6 граммов клетчатки);

гранат низкокалорийный (он содержит всего около 120 калорий на чашку зерен);

гранат способствует сжиганию жира (исследования показывают, что гранат оказывает положительное влияние на снижение жира).

Зерна граната станут отличным дополнением к вашему рациону. Наслаждайтесь ими отдельно или сочетайте, например, с орехами, сыром, чтобы создать более питательно сбалансированную закуску. Вы также можете добавить семена граната в салат для придания ему сладости, или же использовать вместо ягод в йогурте и овсянке на завтрак.

