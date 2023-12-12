Эти продукты доступны, поэтому их с легкостью можно включить в рацион.

Фрукты содержат важные для здоровья сердца питательные вещества, в том числе клетчатку, калий и антиоксиданты. При высоком давлении "употребление разнообразных фруктов и овощей может помочь контролировать кровяное давление".

Однако есть особые фрукты, которые благодаря своим питательным свойствам могут помочь стабилизировать или снизить кровяное давление.

Доктор медицинских наук, кардиолог доктор Дэвид Сабгир рассказал изданию Eating Well о четырех фруктах, которые нужно употреблять для борьбы с высоким кровяным давлением.

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Бананы

"Бананы - хороший источник калия, который, как было показано, помогает справиться с гипертонией и признан за свою способность уменьшать влияние натрия в организме и ослаблять напряжение стенок кровеносных сосудов", - объясняет Сабгир.

В рацион стоит включить такие блюда с бананами, как смузи из авокадо и бананов или шоколадно-кокосовые банановые панкейки.

Авокадо

"Авокадо не только содержат пищевые волокна и ненасыщенные жиры, которые связаны с сердечно-сосудистым здоровьем, но и содержат 250 миллиграммов калия на порцию, что составляет одну треть среднего авокадо", - говорит он. "А диета, богатая калием, помогает компенсировать вредное воздействие натрия на кровяное давление".

Авокадо можно добавить к тостам, а также приготовить экзотический гуакамоле.

Ягоды

"Ягоды содержат антиоксиданты, в том числе антоцианы, которые, как показывают исследования, могут помочь снизить кровяное давление", - утверждает врач, ссылаясь на результаты исследования, опубликованные в 2021 году в журнале Molecular Nutrition & Food Research, которые показывают связь между более высоким общим потреблением антоцианов и снижением риска сердечных заболеваний.

Ягоды можно добавлять в смузи и употреблять как самостоятельный десерт.

Киви

"Являясь хорошим источником витамина С, киви может помочь снизить кровяное давление у людей с первичной гипертонией", - говорит Сабгир. "Недавние исследования показали, что ежедневная порция киви может снизить систолическое артериальное давление".

Врач ссылается на исследование, опубликованное в 2022 году в журнале Nutrients, в котором говорится, что киви также содержит калий. Этот фрукт также можно есть самостоятельно или добавить к десерту.

Ранее УНИАН писал, что высокое артериальное давление можно снизить, придерживаясь принципов здорового питания.

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