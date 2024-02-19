Он рассмотрел ошибки, с которыми часто сталкиваются украинцы.

Иногда украинцы путаются в суффиксах, пытаясь сформировать феминитивы. Доцент Киевского национального университета имени Бориса Гринченко Александр Авраменко доступно объяснил, как избежать этих проблем.

"Поговорим о коварных суффиксах, с которыми надо быть осторожными. Все мы уже привыкли к созданию так называемых феминитивов - названий женского рода по виду деятельности. Скажем, продавщица, социологиня, чиновница, должница, директор. Но иногда добавляют не тот суффикс и "промахиваются", - сказал он в эфире "Завтрак с 1+1".

Речь идет о следующих словах: директорша, лікарша, генеральша. Суффикс -ш- в этих словах указывает вовсе не на профессию. Так, директорша - это жена директора, лікарша - жена врача, а генеральша - жена генерала.

А вот для обозначения профессии или должности нужно использовать суффикс -к-: директорка, лікарка, генералка.

В то же время Авраменко призвал украинцев избегать суффикса -к - в именах, поскольку такое обращение может звучать грубо. Например, Галька, Людка, Нинка.

Другие языковые уроки от Авраменко:

Ранее известный учитель объяснил, уместно ли будет употреблять выражение "с легким паром" в украинском языке.

Также Авраменко рассказал своим слушателям про слово-паразит, которое украинцы часть употребляют как во время разговоров с друзьями, так и на работе.

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