Некоторые украинцы сомневаются, правильно ли говорить "міністерка", "прем'єрка", "корупціонерка", когда речь идет о должности женщины.

Известный филолог Украины Александр Авраменко "поставил крест" на женском феминитиве "міністр", "академічка" и тому подобное.

Несмотря на то, что это действительно названия профессий женского рода, есть определенный нюанс, который следует понимать. Детали учитель раскрыл в новом экспресс-уроке для украинцев.

""Міністерка", "прем'єрка", "корупціонерка" - это так называемые феминитивы - названия профессий женского рода. Феминитивы имеют право на жизнь, но если они звучат органично. Например, "продавець - продавчиня", "лікар - лікарка"",- заявил Авраменко.

В то же время он напомнил об исключении - не от всех профессий можно образовать названия женского рода. Если слово звучит не органично, это выглядит во время общения смешно, заявил филолог. Он привел пример:

"Если он "перукар", то она - "перукарка". Да, так будет правильно. Но если он "вівчар", то она - "вівчарка"? Он "електрик" - она "електричка"? Он "пілот", то она "пілотка" или "пілотеса", он "посол" - значит она "послиха", "посолка" или может "послиня". Нет, друзья"

Топ-учитель Украины акцентировал, по желанию, женский род можно подчеркнуть во время общения другими языковыми конструкциями.

Помним, что слова "міністерка", "академічка", "послиха" - это не достойные внимания и не желательные, с точки зрения употребления феминитива, варианты. Говорим "пані міністр" или "посол України завітала" и тому подобное - тогда будет и так понятно, что речь идет о женщине, указал филолог.

Авраменко раскрыл секрет двух близкозвучных слов

Ранее топ-учитель Украины также объяснил разницу употребления в речи двух близкозвучных слов "маляр" и "муляр". По его словам, это совсем разные профессии. В новом уроке филолога не обошлось без упоминания об известном украинском поэте Иване Франко. О секрете слов "маляр" и "муляр" читай здесь.

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