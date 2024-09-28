Главный грех первого свидания - ограничить пространство для маневра человеку, с которым вы едва познакомились.

Первое свидание всегда непростое. Вы хотите выглядеть заинтересованным, но не навязчивым, выгодно подать себя, но не превращаясь в напыщенного хвастуна. Удержать этот баланс - и есть главное искусство первого свидания, пишет CNBC.

Иногда одна неудачная фраза или неуместный вопрос могут всё испортить, или по крайней мере ощутимо навредить вашему общению с человеком, который только пытается вас узнать.

Блейн Андерсон, тренер по знакомствам из Техаса и основательница проекта Dating by Blaine (курсы знакомств) говорит, что полностью запрещенных тем для разговора на самом деле нет. Главное учитывать контекст. Даже политика, которая считается неуместной для первого свидания, может стать предметом обсуждения, если это ваш глубокий интерес и вы ищете человека, который тоже активно интересуется политикой.

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Однако некоторые вопросы задавать на первом свидании точно не стоит. Вот они.

Вопросы об опыте предыдущих знакомств и отношений

Очень соблазнительно спросить о последних серьезных отношениях человека или о том, доволен ли он свиданием с вами. Но подобные вопросы категорически не приемлемы для первого свидания, говорит Андерсон.

"Единственная категория вопросов, которых я бы посоветовала избегать на ранних свиданиях, касается истории знакомств. Нет необходимости "приводить" бывших на первые свидания. Сосредоточьтесь на здесь и сейчас", - говорит эксперт

Навязчивые предложения второго свидания

Вместо того, чтобы согласовывать детали второго свидания во время первого, дайте человеку возможность подумать, хочет ли он вообще продолжать знакомство с вами, говорит Грейс Ли, тренер по знакомствам из Нью-Йорка и основательница проекта A Good First Date.

"Планирование второго свидания - это форма ухаживания, форма проверки взаимного интереса. Вот почему я люблю оставлять первое свидание открытым. Мне нравится оставлять процесс планирования нетронутым. Теперь один человек должен немного рискнуть", - говорит она.

Кроме того, говорит она, если поставить кого-то перед немедленным выбором, это редко побуждает к честному ответу.

"Если вы спросите кого-то, хотят ли они пойти на второе свидание, в 99% случаев они скажут "да", потому что это неудобно не сказать "да", - говорит она.

Предложения продолжить свидание в другом месте

В целом это хороший знак, если вы не хотите, чтобы свидание закончилось. Но это не значит, что вы должны его продолжать сверх согласованного плана.

"Проблема с семичасовым первым свиданием заключается в том, что у вас есть это ложное ощущение настоящей интимности, не зная, будут ли оно со временем постоянным", - говорит Грейс Ли.

Если вы оба чувствуете сильную связь, вы можете продолжить исследовать это на следующих свиданиях.

"Насколько хорошо это не ощущается, даже если вы на самом удивительном свидании, я бы поощрила людей остановиться после второй порции напитков. Оставьте желать большего. Если магия есть, это приведет ко второму свиданию", - говорит Ли.

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