Психолог объяснил, почему о некоторых фразах нужно забыть, когда вы пытаетесь успокоить человека, потерявшего дорогого человека.

Каждый испытывает горе по-разному, поэтому никогда не знаешь наверняка, как ты можешь успокоить того или иного человека. Нет ничего более душераздирающего, чем смотреть, как кто-то горюет из-за смерти любимого человека.

В такие моменты слова - это все, что мы можем предложить. Однако выбор слов имеет большее значение, чем вы думаете, пишет доктор философии и психолог Марк Трэверс в материале Forbes. Он подсказал две фразы, которых следует избегать, когда вы пытаетесь утешить человека,

"Теперь он/она в лучшем месте"

Когда мы видим, что кто-то горюет, мы часто слышим банальные фразы, такие как "Время лечит все раны", "Все происходит не просто так" или "Сейчас им лучше".

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Однако проблема подобных банальностей заключается в том, что независимо от того, правдивы они или нет, их смысл и намерение теряются из-за того, что они являются полностью клишированными, чрезмерно распространенными и бесполезными, заявляет психолог.

Согласно исследованию 2018 года, опубликованному в Journal of Pain and Symptom Management, более 60% скорбящих людей, участвовавших в исследовании, получили подобные сообщения, которые они посчитали бесполезными.

"Среди них были комментарии, в которых подчеркивались "положительные" аспекты смерти их близких, говорилось о том, что время "позаботится об остальном", что есть другие люди, которых ждет еще худшая участь, и что в конце концов они "переживут это", - говорится в материале.

По мнению Трэверса, слова о том, что время залечит раны скорбящих, отрицают и обесценивают их нынешний мучительный опыт.

Напротив, лучшее, что вы можете сказать человеку, переживающему горе, - это то, что подтверждает его эмоции, а не преуменьшает их или полностью замалчивает.

К примеру, "Я знаю, что это должно быть невероятно больно для тебя. Ты можешь потратить столько времени [на скорбь], сколько тебе нужно, и знай, что я буду рядом". Это уважает тот факт, что у горя нет расписания. Это дает людям в горе понять, что на них не давят, что они якобы должны двигаться дальше, и что у них есть кто-то, кто будет поддерживать их в их собственном темпе.

Вместо фразы "Все происходит не просто так" признайте, что у смерти нет реального или простого объяснения. Вместо этого можно сказать что-то вроде: "Так трудно найти смысл в подобном. Я не могу представить, что ты чувствуешь, но я здесь, чтобы выслушать тебя, если тебе это нужно".

Кроме того, не стоит говорить, что умерший человек сейчас находится в "лучшем мире". Вместо этого лучше сказать что-то о том, что скучать и грустить по ушедшему человеку — это нормально.

"Я думал/думала, ты будешь больше расстроен"

Несмотря на то, насколько распространена "стадийная модель скорби Элизабет Кюблер-Росс", она оказала плохую услугу тем, кто испытывает скорбь из-за "пяти существующих стадий" — отрицание, гнев, соглашение, депрессия и принятие.

Исследование 2017 года от Journal of Death and Dying отмечает, что эта модель побудила как профессионалов, так и непрофессионалов "назначать" людям стадии. А это, в свою очередь, порождает еще больше бесполезных и бесчувственных комментариев.

Когда горе выглядит не так, как многие привыкли его видеть, можно совершить серьезную ошибку и сказать скорбящему что-то вроде "Я думал, ты будешь более расстроенным". Точно так же, когда горе длится дольше, чем можно было бы предположить, люди могут сказать что-то вроде: "Я думал, ты уже с этим справился" или "Прошел уже год, пора двигаться дальше".

Кюблер-Росс в конце концов признала, что ее стадии "никогда не предназначались для того, чтобы помочь уложить беспорядочные эмоции в аккуратную упаковку".

Она пояснила, что стадии - это, скорее, реакция многих людей на потерю близкого человека. Однако, по ее словам, все же "не существует типичной реакции на потерю, как и не существует типичной потери".

Другими словами, в ваших интересах отбросить свои представления о том, как должно или не должно выглядеть горе. Внешне может казаться, что кто-то переносит потерю "хорошо", но его внутренний монолог, скорее всего, говорит об обратном. Точно так же утверждать, что кто-то должен "пережить" свою потерю в определенный момент - это все равно что прописывать горю срок годности.

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"Не следует переносить на человека свои ожидания или страхи из прошлого. Нужно создавать условия, при которых оба партнера могут оставаться собой. Стоит перестать идеализировать своего партнера и осознать, что что-то в нем может не нравиться, и это нормально", - заявил психолог

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