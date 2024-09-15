У Бога нет мертвых, подчеркнул священнослужитель ПЦУ.

Не все знают, можно ли не идти на похороны близкого человека, и не является ли отсутствие на похоронах грехом, а также, как справиться с потерей того, кто дорог.

Священник Православной церкви Украины, активист, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко объяснил корреспонденту УНИАН важные нюансы насчет траурного мероприятия.

По словам эксперта, посещение похорон зависит от обстоятельств, и "это точно не измеряется категориями - грех не грех".

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Почему важно присутствовать на похоронах и можно ли туда не идти

Священник подчеркнул, что похорон - прощание с человеком, его телом, последняя возможность быть рядом, и это такой момент чествования умершего. Коваленко отметил, что когда-то на траурном мероприятии можно было увидеть чье-то лицо в последний раз, а сейчас есть достаточное количество фотографий, видео, аудио, которые остаются нам на память. Собеседник добавил, что посещение похорон - это проявление любви к умершему, а также возможность поддержать родных и близких.

"…кто-то ходит на похороны, кто-то - нет. Церковь не требует обязательного присутствия на похоронах", - сказал собеседник. Эксперт добавил, что каждый может сам решать, как ему почтить память умершего - отдавать дань уважения публично или молиться дома.

"…не каждый человек нормально себя чувствует на кладбище или на похоронах, поэтому обязательное посещение не требуется", - объяснил священник.

Что делать, если не можешь прийти на похороны

По словам Коваленко, если кто-то не может почтить память умершего или погибшего личным присутствием, то может в тот момент, когда будут проходить похороны, помолиться - можно для этого посетить храм.

"Во время погребения главным является молитва, если вы не можете присутствовать непосредственно, то можно молиться в то самое время или в любое другое", - отметил священник.

Как пережить смерть взрослого сына/мужа или другого близкого человека

"Церковь, во-первых, говорит, что у Бога нет мертвых - у Бога все живы. Как раз смерть и похороны, прощание, поминки - это такой момент в жизни человека, сообщества, когда проверяется наша вера в вечную жизнь, вера в воскресение. И, если мы верим, то для нас это все-таки некоторый момент не прощания навсегда, мы имеем надежду на встречу в Царстве Небесном", - сказал эксперт.

Священник не только объяснил, нужно ли идти на прощание с умершим, а еще и указал на то, зачем усопших поминают. Коваленко подчеркнул, что мы продолжаем молиться, устраиваем поминки, вспоминаем про человека, чтобы не забыть друг друга, и, когда встретимся, узнать.

"Поэтому для церковного человека все-таки - это хоть событие и трагическое, хоть оно и болезненное, и так же, как и для любого человека, смерть - это ужасная вещь, особенно, когда гибнут дети, родители хоронят своих детей или молодых людей, особенно сейчас - во время войны. Тот самый наш лозунг "Герои не умирают" - он похож на христианское "Христос Воскрес!". То есть смысл одни и тот же", - объяснил эксперт.

Что помогает пережить трагедию:

вера;

молитва (есть традиция читать Псалтырь);

горевание - человек должен выплакаться, и возле него должны быть люди, которые могут утешить и поддержать.

Священнослужитель добавил, что могут помочь пережить трагическое событие добрые дела, сделанные в память об умершем.

Ранее УНИАН писал, что нельзя делать дома после смерти человека. Есть суеверие, которое гласить, что после смерти человека важно в жилье закрыть все зеркала.

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