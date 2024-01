Люди обычно слишком щедро используют этот продукт в качестве добавки.

Если вы сосредоточены на избавлении от жира на животе, есть продукты богатые белком, регулярного употребления которых вам следует избегать, пишет Eat This, Not That.

Диетологи Тэмми Шеймс и Лисси Лакатос назвали белок №1, который является худшим для организма, если вы хотите избавиться от жира на животе.

Какой белок самый вредный для жира на животе

Оказывается, самый худший белок для сжигания жира на животе - это сыр.

По словам диетологов, хотя сыр является отличным источником белка и кальция, он очень вреден, если вы решаете, как похудеть.

"Большая часть калорий в сыре поступает из жира, а не из белка… Вы можете съесть гораздо большую порцию другого продукта с высоким содержанием белка и получить гораздо меньше калорий", - говорят диетологи.

Отмечается, что люди обычно слишком щедро используют сыр в качестве добавки, подобно тому, как они используют соус или приправу. Эта привычка, к сожалению, приводит к лишним нежелательным килограммам.

"Большинство людей добавляют сыр в свои и без того высококалорийные гамбургеры, мясную лазанью, пасту и салаты", добавляют специалисты.

Если сыр для вас важен, вам следует подумать о нежирном или обезжиренном сыре.

Например, обезжиренный творог также является отличным выбором белка для похудения: он не содержит насыщенных жиров, закупоривающих артерии.

