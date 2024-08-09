По ее словам, просыпаться от большого количества будильников является стрессовым для человека.

Медицинская работница Джордан Брусс рассказала, почему людям не стоит ставить несколько будильников, чтобы проснуться. По ее словам, такие действия негативно влияют на психологическое и физическое состояние, что может серьезно нарушить цикл сна человека в худшую сторону, передает The Independent.

"Если вы относитесь к тем, кто ставит много будильников, у меня для вас плохие новости. Просыпаясь каждое утро под несколько будильников, вы часто нарушаете цикл быстрого сна. Это может вызвать инертность сна, повышенную сонливость, усталость, перепады настроения, а также повысить уровень кортизола. Каждый раз, когда срабатывает будильник, вы находитесь в состоянии реакции "бей или беги". Просыпаться в таком состоянии несколько раз утром - очень стрессово. Поэтому, когда утром срабатывает будильник, вставайте", - отметила она.

Под ее видео в комментариях мнения людей разделились: многие считают, что установка нескольких будильников является единственным способом просыпаться вовремя.

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"Да, но потом я случайно засыпаю, пропускаю спортзал и опаздываю на работу. Это то, что действительно повышает мой уровень кортизола", - написал один из пользователей.

"Шутки шутками, я просыпаюсь из-за будильников, и поэтому мне нужно несколько. Не может быть инерции сна, если ты не просыпаешься", - продолжил другой.

В свою очередь в интервью для BuzzFeed Брусс объяснила, что первый будильник утром может нарушить цикл быстрого сна, что приведет к фрагментарному сну. Кроме того, цикл быстрого сна включает повышенную мозговую активность, дыхание, частоту сердечных сокращений, кровяное давление и быстрые движения глаз.

"Рано утром, до того, как мы просыпаемся, мы находимся в состоянии активного сна. Если вы проспали полные семь-девять часов, когда срабатывает будильник, вы должны быть готовы проснуться, и это не вызовет слишком большого срыва. Но если будильник сработает, когда вы глубоко спите, он может активировать реакцию бегства или борьбы. Стресс может усилиться, если вы будете продолжать просыпаться на дополнительные будильники. Многократное погружение в быстрый сон может вызвать сонливость, замедленное мышление и дезориентацию", - подчеркнула медсестра.

По ее словам, люди могут оптимизировать свой режим сна, регулируя свой циркадный ритм, также известный как естественные часы организма, которые регулируют циклы сна и бодрствования, определяя, когда организм просыпается самостоятельно.

Брусс отметила, что регулярный отход ко сну и физически активный образ жизни могут привести к улучшению циркадного ритма.

Другие советы для хорошего сна

Ранее эксперты поделились 5 советами, которые помогут быстрее заснуть. По их словам, для этого нужно перенести ужин на более ранний срок, установить график сна, создать приятные вечерние привычки, отказаться от алкоголя перед сном.

Также был назван скандинавский лайфхак, который поможет крепко спать на протяжении всей ночи.

"Когда вы собираетесь ложиться спать, вы чувствуете холод. Это происходит потому, что ваше тело охлаждается, готовясь ко сну. Ваше тело отключает внутренний термостат, чтобы снизить температуру, потому что именно так наш организм готовится ко сну. Наш мозг хочет более прохладной температуры, когда мы спим", - отметил невролог из Техасского университета в Сан-Антонио и исследователь сна Океанис Вау.

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