Немногие украинцы знают о существовании такого фрукта, как наранхилья — плод, который можно встретить только в высокогорьях Южной Америки, и о котором узнают только на рынках Колумбии или Эквадора. Местные называют его луло (в переводе с испанского "маленький апельсин"), готовят из него соки и десерты, хотя внешне он напоминает помидор в пушистой шкурке.

И, вероятно, именно это и становится причиной того, почему так много туристов пытается вывезти его себе домой. Кому было бы неинтересно показать своим родственникам и друзьям ярко-оранжевый шарик размером с теннисный мяч, который к тому же покрыт мягкими коричневыми волосками?

Но несмотря на популярность, этот плод невозможно вывезти из страны. И запрет связан вовсе не с его редкостью.

Что такое наранхилья

В интернете можно встретить утверждение, что наранхилла — это хурма. Однако это заблуждение: наранхилья принадлежит семейству пасленовых и является родственником помидора, а вовсе не хурмы.

Растет этот фрукт только в странах Анд – например, в Колумбии и Эквадоре. За пределами Южной Америки свежие плоды практически не встречаются. Поэтому его называют местным "сокровищем".

Какой у фрукта наранхилья вкус

Местные жители уверяют, что имеет луло фрукт вкус, который невозможно сравнить ни с одним другим плодом. Он сочетает кислинку цитрусовых и сладость тропических плодов. Мякоть плода ярко-зеленая, сочная, по структуре, как мы уже писали ранее, напоминает томат.

Вкус наранхильи описывают как смесь ревеня и лайма с легкой ноткой ананаса. Он одновременно кислый, сладкий и слегка терпкий, как та же хурма.

Почему наранхилью нельзя вывезти из страны

Свежий луло фрукт практически невозможно привезти домой из поездки. Туристы, попробовав сок на рынке в Кито, нередко пытаются купить плоды с собой, но в аэропорту их ждет разочарование: вывозить наранхилью из страны не получится по нескольким причинам.

Во-первых, плод очень нежный. Тонкая кожура не выдерживает давления, и при малейшей тряске спелая мякоть быстро превращается в кашу. Поэтому фрукты снимают еще недозрелыми, но даже так они требуют бережной транспортировки в прохладных условиях. Малейшая оплошность — и урожай испортится еще в пути.

Во-вторых, действуют карантинные ограничения. Как и многие свежие фрукты, наранхилью запрещено провозить через границу – для защиты сельского хозяйства от возможных вредителей и болезней. В результате свежую наранхилью за пределами Анд почти не встретишь.

За рубеж отправляют лишь переработанный продукт – например, пастеризованный сок или замороженную мякоть. Но ни аромат, ни вкус у такой продукции уже не те. Чтобы попробовать наранхилью во всей красе, придется отправиться в южноамериканские горы.

