Иногда небольшая ложь будет звучать гораздо лучше правды.

Перед прохождением собеседования можно прочитать множество советов о том, как надо делать и как не надо. В основном людям всегда рекомендуют быть максимально честными — не лгать в резюме, не преувеличивать квалификацию и не искажать свои ожидания от должности.

Обычно это связано с тем, что никто не хочет оказаться на работе, с которой не справляется из-за приукрашенных данных в резюме. Однако эксперт по трудоустройству и основатель сайта PracticeAptitudeTests.com Гай Торнтон в интервью Daily Mail заявил, что в условиях сложного рынка труда иногда приходится немного приукрашивать правду.

На самом деле, по его словам, небольшая "белая ложь" может даже помочь получить работу мечты.

Видео дня

О чем можно солгать на собеседовании

В первую очередь Торнтон сказал, что допустимо приукрашивать правду о перерывах в трудовой деятельности. "Существует множество причин, по которым у человека могут быть пробелы в резюме. Это может быть путешествие, карьерный перерыв или личные обстоятельства — такие промежутки вполне нормальны, и они становятся всё более распространёнными благодаря таким явлениям, как микро-пенсия", - отметил он.

Хотя такие перерывы должны быть нормой, некоторые работодатели до сих пор смотрят на них негативно. Они могут подумать, что вы не настроены на серьёзную работу, что ваши навыки устарели или даже что вас уволили с предыдущего места.

"Но это не значит, что вы не можете представить такие перерывы в позитивном ключе — в резюме или на собеседовании. Вместо того чтобы акцентировать внимание на том, чего вы не делали, подчеркните, чем вы занимались в это время", - добавил эксперт.

Это может быть фриланс, профессиональные курсы, волонтёрство или путешествия — всё это говорит работодателю, что вы инициативны и стремитесь к личностному росту. Главное — связать этот опыт с вакансией, на которую вы претендуете, и показать, как вы развили полезные навыки, стали более целеустремлёнными, адаптивными и мотивированными.

Как говорить о своих слабостях

Также Торнтон советует не быть предельно откровенным, когда речь заходит о ваших недостатках. Вопрос "Какие у вас слабые стороны?" — классика собеседований. И хотя кому-то может захотеться честно рассказать, что он ленив или прокрастинирует, Торнтон считает, что здесь стоит немного "приукрасить" себя.

"Работодатель не ждёт от вас список всех недостатков. Ему важно понять, что вы осознаёте свои слабые места и работаете над ними", - заявил эксперт. Здесь он рекомендует метод 10:90 — 10% времени вы описываете сам недостаток, и 90% — как вы его преодолеваете. При этом лучше выбирать такую слабость, которая реальна, но не является критичной для данной должности.

Например, если вы хотите сказать, что у вас проблемы со сроками, не останавливайтесь на этом. Скажите, что вы, возможно, берёте на себя слишком много задач одновременно, но учитесь правильно расставлять приоритеты.

Честность в карьерных целях — тоже не всегда уместна

Торнтон также отметил, что иногда стоит приукрасить правду о своих карьерных целях — особенно если они не совпадают с целями компании.

"Если вы рассматриваете вакансию как временное решение или способ финансировать другие планы — это нормально. Но это не то, что стоит говорить работодателю на собеседовании", - рассказал Торнтон.

Работодатели хотят видеть сотрудников, готовых вкладываться в долгосрочную перспективу. Если вы честно признаетесь, что это временная работа для вас, работодатель скорее выберет другого, кто выглядит более "сосредоточенным".

Другие интересные новости о собеседованиях

Ранее УНИАН сообщал, что в сети обсуждают странный "тест на соль" на собеседованиях. Ее использует руководитель Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки.

Когда на одну должность подаются два идеальных кандидата, он приглашает их на ужин и наблюдает за тем, как они пробуют блюда. По его словам, простой тест помогает ему определить, насколько эти люди импульсивны.

Кроме того, один работник рассказал, как пройти хитрую проверку со стаканом воды на собеседовании.

Вас также могут заинтересовать новости: