Вода с лимоном может помочь вам похудеть, соглашаются специалисты.

Многие преимущества, которые приписывают горячей воде с лимоном, не подтверждаются. Об этом заявила профессор питания и директор Института Лайнуса Полинга в Университете штата Орегон Эмили Хо, пишет The New York Times.

Как действует на организм вода с лимоном

Главное питательное свойство этого напитка заключается в том, что он увлажняет. И это особенно полезно утром, когда "вы ничего не пили всю ночь", отметила доктор.

Что касается остальных якобы преимуществ горячей лимонной воды, то, как подчеркнула диетолог и клинический профессор диетологии в Бостонском университете Джоан Сальге Блейк, в ней нет ничего особенного. Вы получите ту же пользу от стакана обычной воды, чашки травяного чая или даже чашки кофе.

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Клинический диетолог и преподаватель Медицинского центра Вашингтонского университета в Сиэтле Джуди Саймон в свою очередь объяснила, что жидкость необходима для поддержания работы пищеварительной системы, независимо от того, приправлена ​​она лимоном или нет.

В одном исследовании 2020 года ученые обнаружили, что у тех, кто пил больше всего воды (более восьми чашек в день), риск развития запора был на 29% ниже, чем у тех, кто пил меньше всего воды (менее четырех чашек в день). Также есть некоторые ограниченные доказательства того, что лимонный сок может помочь расщепить пищу в желудке, стимулируя секрецию желудочной кислоты. Исследование, опубликованное в 2022 году, показало, что лимонный сок ускоряет скорость опорожнения желудка.

Что же касается утверждения, что горячая вода с лимоном может принести пользу иммунной системе, то, в нем также есть зерно истины. Как отметила доктор Хо, лимоны богаты витамином С, который необходим для иммунной функции и заживления. Кроме того, он действует как мощный антиоксидант, который может предотвратить повреждение ДНК.

Однако, как акцентирует в статье, нет особых доказательств того, что вы укрепите свою иммунную систему, потребляя больше витамина С. В одном обзоре более 60 клинических испытаний исследователи пришли к выводу, что люди, которые принимали добавки с высоким содержанием витамина С (не менее 200 миллиграммов в день) не страдали от меньшего количества, более короткой или менее тяжелой простуды.

И последнее, на что обратила внимание доктор Саймон, вода с лимоном может помочь вам похудеть, если вы будете пить ее вместо более калорийного напитка, например, сладкого кофе. Хотя, по ее словам, и нет никаких убедительных доказательств того, что горячая лимонная вода оказывает какое-либо измеримое влияние на вес или обмен веществ.

Некоторые исследования показывают, что употребление лимонов и других цитрусовых может помочь стабилизировать уровень сахара в крови. А долгосрочные исследования обнаружили связь между потреблением цитрусовых и снижением риска диабета 2 типа. Но эти доказательства все еще слабы, констатировала доктор Хо.

Напомним, ранее УНИАН писал, как сделать кофе вкуснее без молока и сахара.

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