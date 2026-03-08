6 худших однолетних растений для сада: принесут больше проблем, чем радости

Эти красивые цветы могут принести больше проблем, чем пользы.

Хотя их нужно высаживать каждый год, однолетние цветы - прекрасное дополнение к саду, предлагая эффектные соцветия, которые добавляют текстуру ландшафту. Однако при выборе сортов для посадки есть несколько, которых следует опасаться.

Издание Martha Stewart выяснило у экспертов, каких цветов следует избегать.

Тропическое молочайное растение

Тропическое молочайное растение часто продается как однолетнее декоративное растение и растение-хозяин для гусениц монарха, но лучше избегать его, если вы живете в теплых климатических зонах.

Видео дня

"В более теплом климате он не отмирает зимой, как местные молочайные растения. Это может нарушить миграционные пути монархов и способствовать распространению простейшего паразита, который наносит вред бабочкам-монархам. Это также может побудить монархов размножаться круглый год, а не следовать своим естественным миграционным путям", - говорит руководитель отдела стратегии по сохранению среды обитания местных растений в Национальной федерации дикой природы Мэри Филлипс.

Мирабилис

Мирабилис может стать инвазивными в более теплых зонах из-за стойкости клубней и плодотворного самосева, предупреждает доцент и преподаватель декоративного садоводства в Университете Мэна Анкит Сингх.

"Растение агрессивно распространяется, и после того, как оно укоренится, для его удаления необходимо выкопать мясистые корни", – говорит он, добавив, что в некоторых регионах оно также привлекает некоторых жуков.

Василек

Василек может стать проблемой в садах. Сингх отмечает, что это растение имеет тенденцию к агрессивному самосеву.

"В некоторых регионах оно ведет себя как надоедливый самосев, особенно на неухоженных грядках. После окончания цветения растения быстро увядают и могут выглядеть неопрятно, если их не заменить другими растениями", - говорит он.

Биззи Лиззи

Биззи Лиззи известна своими веселыми, долговечными цветами, которые на протяжении нескольких недель добавляют яркости садам. Но прежде, чем сажать это растение в своем саду, имейте в виду, что оно очень восприимчиво к ложной мучнистой росе.

"После попадания в почву патоген может сохраняться в грунте и растительных остатках. Во влажном климате посадки могут погибнуть в середине сезона, оставляя грядки голыми. Более надежными являются альтернативные растения, предпочитающие тень, такие как бегонии или импатиенс Новой Гвинеи", - говорит Сингх.

Паутинный цветок

Паутинный цветок - это яркое однолетнее растение, которое цветет с начала лета до заморозков без особых хлопот, что делает его популярным выбором для садов, не требующих особого ухода.

"Несмотря на свою яркость, оно сильно размножается и может стать стойким в последующие годы. Нижняя листва часто желтеет и опадает, оставляя стебли голыми. Некоторые садоводы также не любят его сильный запах", - говорит Сингх.

Западно-индийская лантана

Этот сорт лантаны – популярное кустарниковое однолетнее растение, которое выращивают из-за его цвета и термостойкости, привлекающего опылителей в сады по всему югу. Однако она считается инвазивным видом во многих теплых климатических зонах, особенно на юго-востоке и в некоторых частях юго-запада.

"Оно может агрессивно распространяться, вытесняя местные растения, от которых зависит дикая природа", – говорит Филлипс.

Ранее УНИАН назвал 9 худших деревьев для сада.

Вас также могут заинтересовать новости: